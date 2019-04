Orban, referitor la iniţiativa privind creşterea duratei mandatelor primarilor: Sunt suficienţi patru ani Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri, la Slatina, referitor la initiativa legislativa a unor parlamentari PSD privind cresterea mandatelor primarilor de la patru la cinci ani, ca patru ani sunt suficienti pentru ca un primar sa puna in practica un program de dezvoltare locala si a adaugat ca principala problema care ar trebui rezolvata este alegerea primarilor in doua tururi. "Tara arde si baba se piaptana, apropo de unul dintre semnatarii de aici, care a dezertat intr-un jalnic mod si nici nu mai vreau sa-i pomenesc numele. Asta-i prioritatea Romaniei? Pai noi vrem ca Guvernul sa… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

