Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi seara ca ideea eliminarii pragului de prezenta pentru validarea unui referendum este o "petarda care nici macar nu trebuie luata in seama".



"Probabil dl Dragnea si-ar dori ca la referendum sa voteze numai CEx-ul PSD sau numai o parte din CEx-ul PSD, minus cei opt sau noua care au votat impotriva lui. Lucrul asta nu se poate. Si asa PSD a coborat de la 50% la 30% pragul de validare al referendumului, scotand din burta cifra asta de 30% care nu are absolut nicio justificare. Iar acum are neobrazarea domnul Dragnea, dupa acest esec lamentabil,…