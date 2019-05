Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Trif, ministrul Turismului, a declarat la Digi24 ca pentru a se combate criza fortei de munca din turism, s-au simplificat procedurile de aducere a fortei de munca din strainatate si ca acum, hotelierii, pot aduce angajati pe care sa ii plateasca cu salariul minim. „Sunt multi oameni care ar…

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif a declarat, miercuri, la Digi24, ca in urma discutiilor cu reprezentantii hotelierilor, s-a gasit solutia pentru combaterea crizei de munca din sectorul turistic. El spune ca principala cerinta a hotelierilor a fost sa poata angaja forta de munca care sa fie platita…

- „Nu e neaparat o criza fara precedent (a fortei de munca – n.r.) si nu e neaparat o criza doar in turism. Toate segmentele se lovesc de lipsa fortei de munca. Din primele intalniri cu reprezentantii hotelierilor, am analizat toate solutiile care pot combate aceasta criza si in prima etapa am simplificat…

- ”Intre presedintele Romaniei si Partidul National Liberal este un parteneriat bine cunoscut. In cadrul acestui parteneriat avem consultari periodice pe teme importante pentru Romania, atat in ceea ce priveste politica interna, cat si in ceea ce priveste politica europeana sau politica internationala”,…

- Președintele PSD Liviu Dragnea tuna de cateva zile impotriva exploatarii muncitorilor din Romania, cerand imperativ modificarea legii dialogului social și condiții mai bune de munca pentru cei care trudesc cu brațele in sistemul privat. Foști angajați ai Fermei Salcia vorbesc despre felul in care au…

- "Noi avem ca prioritate dezvoltarea infrastructurii de transport, atat infrastructura de transport rutiera, cat si infrastructura de transport feroviara, infrastructura de transport aerian si infrastructura de transport fluvial. Cred ca majoritatea zdrobitoare a primarilor nostri sustin acest protest…

- UPDATE – Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi, ca liberalii au ‘cea mai puternica’ lista de candidati la alegerile europarlamentare. ‘PNL a decis astazi candidatii partidului la alegerile pentru PE. Intram intr-o batalie decisiva pentru Romania, pentru Europa. (…) Batalia care urmeaza nu…

- UPDATE – Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi, ca liberalii au ‘cea mai puternica’ lista de candidati la alegerile europarlamentare. ‘PNL a decis astazi candidatii partidului la alegerile pentru PE. Intram intr-o batalie decisiva pentru Romania, pentru Europa. (…) Batalia care urmeaza nu…