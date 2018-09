Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, ca PSD va ieși rau dupa ședința Comitetului Executiv, deoarece liderii social-democrații sunt mai preocupați cu reglarea de conturi decat de guvernare, scrie Mediafax. "La fel de rau cum a ieșit din caștigarea alegerilor. Au caștigat alegerile…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca PSD "va iesi rau'' din sedinta CExN de vineri, pentru ca liderii social-democrati sunt preocupati "cum sa isi regleze conturile" intre ei in loc sa se gandeasca la binele romanilor si la buna guvernare. "Dupa CEx va iesi la fel de rau cum a iesit…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca PSD "va iesi rau'' din sedinta CExN de vineri, pentru ca liderii social-democrati sunt preocupati "cum sa isi regleze conturile" intre ei in loc sa se gandeasca la binele romanilor si la buna guvernare. "Dupa CEx va iesi la fel de rau cum a iesit…

- Mircea Hava ar putea sa fie unul dintre pionii principali ai PNL pentru caștigarea alegerilor europarlamentare. Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, sambata, ca PSD e o formațiune certata cu legea și ca ar trebui sa primeasca „o mama de bataie” la europarlamentare „sa le iasa politica din cap”.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni, dupa ce primarul general al Capitalei, Gabriela Firea a anuntat ca ministurul de Interne, Carmen Dan, a prezentat in CExN al PSD hartii cu discutii private, ca Liviu Dragnea si Carmen Dan ”violeaza corespondente” si ca acest caz ar trebui cercetat.

- Senatorul liberal Viorel Badea a anuntat ca fostii democrat-liberali vor avea o sedinta de consultari, miercuri, cu Vasile Blaga pentru a transmite un mesaj de unitate a partidului. "Este o sedinta de consultari. Domnul Vasile Blaga este unul din fostii lideri ai partidului, a fost si copresedinte…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat luni, referitor la informatiile aparute in spatiul public potrivit carora Vasile Blaga s-ar fi intalnit cu fostii membri ai PDL pentru a le cere sustinerea sa, ca sediul PNL este deschis pentru intalniri tuturor membrilor partidului, iar in momentul de fata…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi ca are convingerea ca zilele lui Liviu Dragnea "sunt numarate", din ce in ce mai multi oameni din PSD se indeparteaza de el si nu il vor urma in demersurile sale. "Convingerea mea e ca zilele lui Dragnea sunt numarate, starea de spirit in PSD, pe masura…