- Presedintele PNL, Ludovic Orban, critica anuntul PSD referitor la plangerea penala impotriva liberalilor, aratand ca sustine declaratiile colegilor sai privind falsificarea cifrelor bugetare si ca reprezentantii PSD ar trebui sa sufere consecinte penale. "Reflexul comunistoid al PSD de a inchide gura…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a anuntat, marti, ca sustine toate declaratiile liberalilor referitoare la falsificarea cifrelor bugetare si apreciaza ca, in loc sa se ocupe de guvernare, ”PSD se preocupa de plangeri penale”.”Reflexul comunistoid al PSD de a inchide gura celor care spun lucrurilor…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca PSD nu mai are ce cauta la guvernare dupa alegerea lui Klaus Iohannis ca presedinte, in noiembrie. Liderul liberal a facut acest comentariu intrebat despre faptul ca in discursul de lansare a candidaturii sale la prezidentiale, presedintele Klaus Iohannis…

- ​Liberalii cer respingerea de catre Parlament a modificarilor aduse codurilor penale, ca urmare a deciziei CCR care le-a declarat neconstituționale. „Eventualele ajustari aduse legislației trebuie sa faca obiectul unui nou proiect de lege, supus consultarii și dezbaterii publice,…

- Schimbarea guvernului este principala dezbatere care se poarta inca de la aflarea rezultatelor de la alegerile europene. PSD s-a clasat pe locul doi, la mica distanta fata de PNL, dar raportat la scorul din 2016 rezultatul a socat. Partidul a pierdut jumatate din procente, iar a doua zi dupa alegeri…

- Biroul Executiv al PNL a decis, luni, ca de saptamana viitoare prezența la plenurile Parlamentului sa fie obligatorii pana la data de 1 iulie, iar liberalii care vor absenta de la moțiunea de cenzura ar putea fi excluși din partid, au declarat surse liberale pentru Mediafax. Liderul PNL Ludovic…

- Scandal in Partidul Național Liberal dupa declarația lui Ludovic Orban ca nu i se pare normal ca cei care lucreaza in IT sa nu plateasca impozit pe venit. Președintele PNL Targu Jiu, Marcel Romanescu, care este și primar al orașului, ii cere demisia lui Orban din fruntea...

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi, la Adevarul Live, ca liberalii sunt dispusi sa negocieze intrarea la guvernare alaturi de USR si PLUS, in 2020, in cazul in care nu ar avea singuri majoritatea.