- PSD si ALDE nu au curajul sa emita un act normativ privind amnistia si gratierea si de aceea incearca, prin "toate subterfugiile posibile", sa ajunga la acelasi rezultat, considera presedintele PNL, Ludovic Orban, facand referire la proiectul de ordonanta de urgenta anuntat de ministrul Tudorel Toader,…

- Președintele PNL Ludovic Orban a declarat ca nu crede ca PSD va adopta o ordonanța de urgența pentru aministie și grațiere, deoarece un astfel de act normativ ar insemna "o tradare majora fața de interesele fundamentale ale Romaniei", in contextul Președinției Consiliului UE, relateaza Mediafax.

- Liderul PNL, Ludivic Orban, a declarat ca Liviu Dragnea incearca acum sa joace cartea discursului antieuropean pentru ca, in acest moment, el nu reprezinta nimic in Europa. "Parerea mea este ca Dragnea incearca sa realinieze PSD-ul pe un discurs antieuropean, anticapitalist si cred ca o face in mod…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a precizat, intr-o emisiune la B1 TV, ca atitudinea UDMR este contrara sondajelor de opinie potrivit carora doar 4 la suta din electoratul maghiar are incredere in presedintele PSD, Liviu Dragnea. „Lucrurile sunt clare, UDMR nu poate sa induca opinia publica in eroare,…

- Dacian Ciolos a anuntat, marti, ca PLUS, noul partid pe care il conduce, va depune la Curtea de Apel o cerere de suspendare a oricarui act administrativ care ar putea fi elaborat la nivelul Guvernului in vederea modificarii Codului penal si a Codului de procedura penala, dar si a adoptarii unor reglementari…

- Realizatorul Tv Rareș Bogdan desființeaza discursul lui Liviu Dragnea susținut ieri la ședința Consiliului Național al PSD, afirmand ca liderul PSD incearca din nou sa-și pacaleasca partidul, facand trimitere la ordonanța pe amnistie și grațiere.„Guvernul stie ca nu poate da ordonanta de amnistie…

- Adoptarea unei ordonante de urgenta cu privire la amnistie si gratiere ar scoate Guvernul Romaniei din Europa, a afirmat, marti, presedintele PNL, Ludovic Orban, care considera ca Executivul "nu ar putea comite o astfel de crima". "De noua luni de zile, aproape in fiecare saptamana, apar informatii…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri, referindu-se la reactia publica a liderului PSD Liviu Dragnea fata de solicitarea DNA de incepere a urmaririi penale a presedintelui Senatului, ca liderul PSD "se bucura ca are motiv sa-i scoata ochii lui Tariceanu" ca nu a fost in favoarea emiterii…