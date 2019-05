Stiri pe aceeasi tema

- PNL si USR au prezentat luni propunerile pentru functiile de judecatori ai Curtii Constitutionale (CCR), care urmeaza sa fie libere. Daca liberalii vin cu doua propuneri din interiorul formatiunii, USR a mers pe varianta a doi juristi care nu sunt membri de partid.

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi, la Botoșani, ca liberalii vor ataca la CCR legea privind aducerea aurului în țara, motivând ca nu vrea „sa încapa pe mâinile lui Badalau și Vâlcov, sa îl transforme în ghiuluri și inele”, relateaza…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri ca partidul sau va ataca la Curtea Constitutionala modificarile la Codul penal, adoptate miercuri in plenul Camerei Deputatilor. Liberalul mai avertizeaza ca „deja a fost depasita orice linie rosie” si ca modificarile sunt cu dedicatie pentru Liviu…

- "UDMR va lasa coalitia PSD-ALDE sa arate ca are majoritate. Noi nu am luat o decizie, dar eu cred ca daca am votat o data Guvernul, primul Guvern Grindeanu, dupa aceea Tudose, o data Guvernul Dancila, a patra oara nu cred ca va fi cazul sa votam un Guvern, mai ales ca ei au majoritate. Vreau eu sa…

- Kelemen Hunor, presedintele UDMR, a declarat vineri ca in cazul in care se face restructurarea Guvernului prin Parlament, formatiunea pe care o conduce va lasa coalitia PSD-ALDE sa arate ca are majoritate si va incerca sa nu ii incurce nici pe cei din Opozitie. 'UDMR va lasa coalitia PSD-ALDE…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, vineri, ca decizia Uniunii este de a lasa coalitia PSD-ALDE sa arate ca are majoritate, in cazul unei eventuale restructurari a Guvernului, care va presupune un vot in Parlament. "UDMR va lasa coalitia PSD-ALDE sa arate ca are majoritate. Noi nu am luat…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ''inoportune'' propunerile PSD de noi ministri la Justitie, Fonduri Europene si la Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni. "Stiti, este o vorba romaneasca:...

- Cum era sa ramana fara palton dupa o intalnire „secreta” cu Tarcea Președintele Curții Constituționale, Valer Dorneanu, a declarat ca singura declarație pe care o are legat de completurile de cinci judecatori este cuprinsa in decizia CCR. El a raspuns astfel intrebat despre declarațiile Cristinei Tarcea,…