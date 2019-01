Stiri pe aceeasi tema

- Colegiul CNSAS ar putea lua in discutie, in sedinta de joi, daca va mentine sau nu adeverinta data de Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii in cazul Adinei Florea, propusa de ministrul Justitiei pentru functia de procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie. Sulfina Barbu, membru…

- Sulfina Barbu, membru in Colegiul CNSAS, a declarat luni, pentru MEDIAFAX, ca ședința din data de 21 decembrie nu a mai avut loc din lipsa de cvorum, astfel ca procedura de verificare in cazul Adinei Florea pentru șefia DNA nu a fost indeplinita.„Precizez ca in data de 21 decembrie nu s-a…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat luni ca Legea fundamentala "trebuie respectata de voie sau de nevoie" si ca este obligatoriu de respectat exigentele Constitutiei", referindu-se la anuntul...

- MInistrul Justitiei, Tudorel Toader a criticat miercuri, refuzul presedintelui Iohannis de a o numi pe Adina Florea la sefia DNA pe motiv ca nu are certificat de la CNSAS care sa ateste ca nu a colaborat cu securitatea. Tudorel Toader l-a acuzat pe seful statului de un dublu standard si a sustinut ca…

- Guvernul Dancila se va reuni, luni dimineata, de la ora 9:00, intr-o sedinta extraordinara pentru a adopta o ordonanta de urgenta care sa modifice Legile Justitiei, cele extrem de controversate si de abia promulgate de Klaus Iohannis. Informatia a fost confirmata, vineri, de ministrul de Externe,…