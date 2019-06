Stiri pe aceeasi tema

- PNL cere Guvernului sa trimita spre dezbatere in Parlament Codul Administrativ, punctand ca nu exista niciun fel de temei pentru a justifica aprobarea lui prin OUG, a afirmat presedintele liberalilor, Ludovic Orban. "Azi am luat in dezbatere tentativa neconstitutionala a Guvernului de a reglementa prin…

- Ludovic Orban reactioneaza la decizia ICCJ de achitare definitiva a lui Dan Motrenu, europarlamentar PNL, in dosarul in care DNA il acuza de spalare de bani. Liderul PNL asteapta scuze de la cei care au atacat PNL pentru ca Motreanu a fost inclus pe lista partidului la europarlamentare, desi era…

- Orban a afirmat ca liberalii sunt implicati cu toata energia in "batalia" cu PSD si nu au avut timp sa raspunda "rautatilor" celorlalti competitori de pe scena politica. "Noi suntem PNL, noi suntem pe propriile picioare, noi candidam pentru Parlamentul European ca PNL, fiind membri in cea…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri seara referitor la atitudinea Aliantei USR PLUS fata de liberali pe durata campaniei electorale ca aceasta a atacat "sistematic" PNL. Orban a afirmat ca liberalii sunt implicati cu toata energia in "batalia" cu PSD si nu au avut timp sa…

- Premierul Romaniei, Viorica Dancila, spune ca Guvernul va adopta, miercuri, in sedinta, Ordonanta de Urgenta privind referendumul, prin care AEP interzice implicarea autoritatilor publice in campania pentru referendum. Intrebata de ce vrea sa limiteze implicarea șefului statului in promovarea refendumului…

- Presedintele Klaus Iohannis foloseste ca pretext referendumul pe tema justitiei pentru a intra in campania electorala cu scopul de a sprijini PNL la alegerile pentru Parlamentul European. „Devine tot mai clar scenariul anticonstitutional la care se lucreaza in prezent: președintele Iohannis va merge…