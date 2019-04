Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, i-a avertizat pe primarii PNL ca vor fi pedepsiti daca tradeaza si nu vor face campanie pentru partid la alegerile europarlamentare. El a mai spus ca aceia care vor intra pe campul de lupta vor avea parte de gloria unei victorii uriase impotriva…

- Ludovic Orban a declarat sambata seara, la un miting organizat la Craiova, ca are incredere in primarii PNL si stie ca social-democratii sunt zilnic la usa acestora si le fac diverse promisiuni sa nu se implice in campania liberala pentru alegerile europarlamentare. "Am incredere in primarii…

- Liberalii iși prezinta astazi, la Craiova, candidații la alegerile europarlamentare din 26 mai. Fostul jurnalist Rareș Bogdan și președintele partidului, Ludovic Orban, au fost in aceasta dimineața in Piața Centrala din Craiova pentru o baie de mulțime. Ei au stat ...

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, spune ca partidul pe care il conduce a strans cel mai mare numar de semnaturi de sustinere a listelor de candidati pentru alegerile europarlamentare si considera ca votul pentru liberali la aceste alegeri are valoarea unuia pentru o adevarata…

- „Eu i-am solicitat Adinei Valean sa continue și l-am convins pe Crin Antonescu, cu argumente serioase, ca o candidatura a dansului ar fi adus plusuri, dar candidatura doamnei Valean aduce beneficii pentru Romania. Adina Valean are o influența foarte mare in Parlamentul European. Candidatura doamnei…

- "Va propun sa incepem reuniunea Biroului Executiv al Partidului National Liberal, o reuniune extrem de importanta. O reuniune in care va propun ca si ordine de zi analiza stadiului campaniei pentru alegerile pentru Parlamentul European, prezentarea ultimei cercetari sociologice privitoare la situatia…

- Partidul National Liberal declara razboi total OUG 114/2018 si va demara o campanie cu scopul de a-i determina pe romani sa se adreseze parlamentarilor din coalitia de guvernare PSD-ALDE-UDMR si sa le comunice dorinta lor de a vota impotriva acestui act normativ, a declarat luni liderul liberalilor…

- Secretarul general al PNL, deputatul bistrițean Robert Sighiartau, este șeful de campanie pentru alegerile parlamentare, a anunțat președintele partidului Ludovic Orban, la finalul reuniunii Biroului Executiv și a Biroului Politic Național. Convins de victoria PNL la alegerile europarlamentare, Robert…