Orban: Prezența reală la vot, al europarlamentare, va fi de aproximativ 50% Președintele PNL Ludovic Orban a declarat, sâmbata la Fetești, ca prezența la vot la alegerile europarlamentare din 26 mai va fi undeva la aproximativ 50%, potrivit estimarile facute de partidul pe care îl conduce, transmite Mediafax.

&"Pe cercetarile noastre sociologice, prezența la vot va fi în jur de 40-42%, raportat la o lista electorala permanenta care nu este reala. Noi știm foarte bine ca pe lista sunt 18.300.000 și în realitate sunt 14.500.000. Deci prezența la vot va fi de aproximativ 50%, estimarea noastra actuala, din cei reali, care exista&", a declarat Ludovic… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

