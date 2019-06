Stiri pe aceeasi tema

- Liderul liberal Ludovic Orban a declarat joi seara, referitor la eventualitatea ca seful statului sa fie ales presedinte al Consiliului European, ca isi doreste ca acesta sa fie candidatul PNL la alegerile prezidentiale, dar ca, pe de alta parte, Klaus Iohannis ar avea ocazia "de a ajuta foarte mult…

- Senatoarea PNL Carmen Harau a declarat joi ca președintele Klaus Iohannis ar da dovada de 'neseriozitate' daca va abandona cursa pentru Cotroceni pentru functia de presedinte al Consiliului European.„Ar da dovada de neseriozitate. Nu este un temei serios sa tragem concluzia ca ar avea o asemenea…

- Klaus Iohannis a propus partidelor politice semnarea unui Acord Politic Național pentru consolidarea parcursului european al Romaniei. Primele formațiuni care au raspuns pozitiv sunt cele din opoziție.Joi, 13 iunie, la ora 16.00, la Palatul Cotroceni, va avea loc ceremonia publica de semnare…

- Liderul PNL Ludovic Orban spune ca in motiunea cu care a castigat sefia partidului nu apare un rezultat bun la europarlamentare, astfel ca nu isi asuma un eventual esec, la aceaste alegeri. Liberalul a anuntat ca va incepe, imediat dupa scrutin, discutii cu toti parlamentarii, pentru depunerea motiunii…

- Liderul PNL Ludovic Orban afirma ca președintele Klaus Iohannis a luat o „inițiativa extrem de benefica pentru societate” convocând referendumul pe Justiție ce va avea loc odata cu europarlamentarele, iar liberalii vor susține propunerea privind interzicerea amnistiei și grațierii…

- ”Intre presedintele Romaniei si Partidul National Liberal este un parteneriat bine cunoscut. In cadrul acestui parteneriat avem consultari periodice pe teme importante pentru Romania, atat in ceea ce priveste politica interna, cat si in ceea ce priveste politica europeana sau politica internationala”,…