Stiri pe aceeasi tema

- "Poporul pe 26 mai vine la vot. Daca ei merg pe principiul ca asculta de stapan, in momentul in care nu mai e stapan nu mai asculta de el. Cine o sa mai fie Dragnea peste trei luni, peste sase luni? Daca pana si Dancila da anumite semnale ca nu e chiar sluga perfecta si ca isi permite anumite mici libertati,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marti ca partidul sau va vota impotriva modificarilor Codurilor Penale si ca liberalii sunt deja pregatiti sa le atace la Curtea Constitutionala. Indiferent de scenariile din Camera Deputatilor sau CCR, contestatia Opozitiei l-ar pune intr-un impas pe Liviu…

- ​PNL a organizat sambata primul miting electoral in fieful lui Liviu Dragnea, la Alexandria. La final, liberalii au invitat participantii la un mars care-i va avea in frunte pe Ludovic Orban si pe Rares Bogdan.

- Presedintele american Donald Trump il va primi pe seful guvernului israelian, Benjamin Netanyahu, la Casa Alba, in zilele de 25 si 26 martie, a comunicat miercuri presedintia SUA, reafirmand relatiile apropiate dintre cei doi lideri, noteaza Reuters si dpa, potrivit agerpres.ro.Citește și: Victor…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, dupa ce Liviu Dragnea i-a facut pe Klaus Iohannis și pe liberalii „niște ipocriți” intrucat atacarea bugetului la CCR ii afecteaza pe copii, ca „este o minciuna gogonata”, parte a unei operațiuni de dezinformare a romanilor. „Dragnea a fost…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi seara, la B1TV, ca este posibil ca noul ministru al Dezvoltarii, Daniel Suciu, sa fi ajuns ministru pentru ca Liviu Dragnea are o datorie fața de Vasile Dincu.„Despre Daniel Suciu, singurul lucru pe care il stiu este ca a candidat in judetul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri ca Avocatul Poporului, Victor Ciorbea, nu are in cap decat un singur lucru - sa execute toate comenzile politice ale lui Liviu Dragnea si ale lui Calin Popescu-Tariceanu pentru a fi sprijinit pentru un nou mandat. "Domnul Ciorbea nu are in cap decat…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susține ca episodul in care Liviu Dragnea il invita pe jurnalistul ProTV, Alex Dima, cu el la baie este picatura care a umplut paharul. Liderul PNL anunța ca opoziția va da asaltul final la funcția de președinte al Camerei Deputaților și il va demite pe Liviu Dragnea.Citește…