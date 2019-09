Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat duminica la Digi 24 daca PNL va depune moțiunea de cenzura saptamana viitoare, liderul liberalilor a spus ca negocierile cu partidele vor continua și, cand vor fi 233 de semnaturi, atunci va fi depusa. „Depunem moțiunea de cenzura. Saptamana viitoare avem noi runde de discuții cu…

- Liderii liberali fac tot ce pot pentru a aduna semnaturile necesare depunerii motiunii de cenzura. Aceștia duc negocieri pentru ca PNL vrea sa aiba minimum 233 de semnatari. Demiterea guvernului depinde insa...

- In anul 2009, dupa ruperea alianței PD-PSD, Guvernul a ramas fara majoritate, dar PD-ul a asigurat conducerea unui Guvern de tranziție, pana la alegerile prezidențiale. Liderul PNL, Ludovic Orban, susține ca acesta va fi scenariul și in 2019, daca trece moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila.…

- Liderul deputaților PNL Raluca Turcan a declarat ca trei ipoteze pentru perioada urmatoare ar fi demisia premierului Viorica Dancila, un vot pe restructurarea in Parlament sau un vot pentru moțiunea de cenzura, anunța MEDIAFAX.Citește și: Anunț in toiul nopții al lui Alexandru Cumpanașu! Ce…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, i-a transmis Vioricai Dancila ca va vota motiunea de cenzura a Opozitiei impotriva Guvernului sau, sustin surse politice pentru Adevarul. Practic, Tariceanu va pune umarul la daramarea Guvernului din care a facut parte timp de aproape trei ani. Premierul i-a cerut…

- Analistul politic Ion Cristoiu a declarat, ca motiunea de cenzura de marți a fost un meci real, un fel de alegeri anticipate, in urma caruia PSD a ramas la Putere, iar Opozitia tot in Opozitie, in ciuda incercarilor de transformare a esecului intr-o mica victorie, potrivit mediafax.Ion Cristoiu…

- Calin Popescu Tariceanu, presedinte Senatului, reactioneaza sarcastic la esecul motiunii de cenzura impotriva Guvernului Dancila. Liderul ALDE se alatura celor care sustin ca alegerile europarlamentare au fost fraudate."Moțiunea de cenzura a cazut! E greu, baieți, fara liste suplimentare?…

- Liderul grupului ALDE din Senat, Daniel Zamfir, a declarat luni, la Antena 3, ca președintele PNL Ludovic Orban le-a promis parlamentarilor ALDE, direct sau prin mesageri, funcții de miniștri și locuri pe liste la parlamentare daca voteaza moțiunea de cenzura, dupa cum a relatat STIRIPESURSE.RO pe…