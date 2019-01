Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL Ludovic Orban a transmis, joi, o scrisoare deschisa catre Liviu Dragnea, Viorica Dancila si Calin Popescu Tariceanu, prin care ii ”someaza” sa prezinte urgent proiectul de buget pentru anul 2019 si sa convoce o sesiune extraordinara parlamentara pentru adoptarea acestuia.

- Președintele PNL Ludovic Orban a transmis o scrisoare catre liderii PSD și ALDE, Liviu Dragnea și Calin Popescu-Tariceanu, in care le cere acestora sa prezinte public proiectul de buget pentru 2019 și sa convoace o sesiune extraordinara a parlamentului pentru adoptarea bugetului, din 14 ianuarie.

- DCNews a realizat un sondaj cu privire la politicianul anului 2018. Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, liderii coaliției de guvernare, s-au luptat pentru primul loc. Președintele PSD i-a luat fața președintelui ALDE cu 0,42%. Astfel, Liviu Dragnea este politicianul anului.…

- ”Este pur și simplu opinia domnului Iliescu. Din punct de vedere practic, este imposibil ca PSD sa nu aiba un candidat la președinție. Un partid cu 700.000 de membri nu are un candidat la președinție, dar in schimb vrea sa conduca țara? Din echipa de conducere a PSD-ului, in afara de Liviu Dragnea,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, sustine ca UDMR "gireaza in mod complice" guvernarea PSD - ALDE, insa minoritatea maghiara este nemultumita.Orban a declarat luni seara la B1 TV ca in prezent in Parlament majoritatea este formata din PSD, ALDE si UDMR, care impreuna au peste 63% din voturi,…

- Ludovic Orban explica, intr-o postare pe Facebook, pe care a intitulat-o "Iresponsabili", ca Florin Iordache a solicitat, in plenul Comisiei de la Venetia, asistenta expertilor in elaborarea modificarilor la codurile penale si la legile justitiei, iar secretarul Comisiei si-a aratat disponibilitatea…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, ii acuza pe Liviu Dragnea si pe Calin Popescu-Tariceanu ca actioneaza premeditat impotriva apartenentei tarii noastre la Uniunea Europeana, in contextul in care majoritatea PSD - ALDE a votat luni, in Biroul permanent al Camerei Deputatilor, contra adoptarii cererii…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a propus ca cei care susțin parteneriatul civil sa inițieze un referendum, la fel ca cetațenii care au susținut redefinirea familiei, adaugand ca in proiectul pe acest subiect care se discuta in Parlament nu e nicio diferența intre casatorie și parteneriatul civil.LOVITURA…