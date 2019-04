Stiri pe aceeasi tema

- "E o aberatie, evident, ce a spus Orban. Noi am lansat un ziar al partidului si am facut contract oficial cu Posta. Si Posta il va transmite tuturor celor care trebuie sa primeasca acest ziar. In acest ziar, o sa vedeti si dvs. un numar, este vorba despre realizarile pe care le-a facut Guvernul PSD…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a reacționat la anunțul președintelui Klaus Iohannis de a organiza un referendum cu privire la Justiție in aceeași zi cu alegerile europarlamentare:Vezi și: Dragnea: Sigur nu se va schimba legea referendumului prin OUG. Frica ar trebui sa-i fie lui Iohannis…

- Razboi politic pe tema legalizarii cannabisului in scop medicinal. Liderii PNL si cei ai UDMR au criticat anuntul facut ieri de ministrul Finantelor in acest sens. Presedintele PNL, Ludovic Orban, i-a...

- Reacția deputatul ALDE vine dupa atacul lui Ludovic Orban la adresa lui Calin Popescu Tariceanu. ”Incercand sa il atace pe președintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, Ludovic Orban a reușit sa iși faca propriul profil politic: acela de sapator de tranșee politice, categoria de bufon…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, vineri, intrebat de jurnaliști daca a avut o discuție cu jurnalistul Rareș Bogdan (Realitatea TV) pentru o candidatura a acestuia pe lista PNL la europarlamentare, ca a avut „foarte multe discuții” cu realizatorul TV.Redam dialogul dintre Ludovic…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, considera ca daca presedintele Klaus Iohannis ar fi sprijinit si de alte forte politice, ar putea sa castige din primul tur la prezidentiale si ca aparitia unei alte candidaturi din zona de dreapta nu va face decat sa-i creeze probleme acestuia. "PNL a luat…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, ca a beneficiat de sprijinul membrilor Biroului Executiv privind propunerea sa de demitere a lui Marin Anton din funcția de lider al filialei PNL Giurgiu.„Biroul Executiv a sustinut propunerea formulata de mine pentru demiterea din functia…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a comentat la Realitatea TV invitația transmisa parlamentarilor, din partea premierului Viorica Dancila, pentru concertul de mâine seara de la Ateneu, care marcheaza dechiderea presedintiei Consiliului UE.