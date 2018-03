Stiri pe aceeasi tema

- Franta va merge in tribunal impotriva companiilor Google si Apple, din cauza unor termeni contractuali pe care gigantii i-au impus unor start-up-uri si unor dezvoltatori cu care colaboreaza, potrivit Reuters. In cadrul unui interviu pentru postul de radio RTL, ministrul de finante Bruno…

- PNL a decis sa nu susțina proiecte pentru acordarea de pensii speciale altor categorii in afara de magistrați și militari, anunța deputatul de Gorj Dan Vilceanu. Mai mulți liberali semnasera proiectul de lege pentru acordarea de pensii sp...

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, marti, ca nu va sustine proiectul privind pensiile speciale pentru alesii locali, afirmand ca pensiile speciale sunt „un furt” pentru ca nu sunt rezultate din contributii. In ciuda pozitiei fostului sef de stat, au fost parlamentari PMP care au semnat proiectul…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat marti ca nu este in favoarea pensiilor speciale in general, dar apreciaza ca exista anumite categorii care au nevoie in mod justificat de o astfel de pensie, cum ar fi zona Justitiei. „Exista anumite categorii care, dupa parerea…

- Proiectul de lege prevede pensii speciale pentru primari, viceprimari, președinti și vicepreședinți de Consilii Județene, incepand cu luna ianuarie 2019, acestea fiind acordate din din bugetele locale, in limita a trei mandate complete. Este pentru a doua oara cand se incearca aceasta manevra,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a sustinut, marti, ca nu este in favoarea pensiilor speciale, dar exista anumite categorii care au in mod justificat o pensie speciala, adaugand ca trebuie sa primeze sistemul de contributivitate. „Exista anumite categorii care, dupa parerea…

- Deputatul USR Cristian Seidler a declarat marti, referitor la proiectul de lege initiat de PNL si sustinut de parlamentari de la toate partidele politice, cu exceptia USR, privind pensiile speciale ale alesilor locali, ca ei nu au fost invitati nici macar sa sustina aceasta initiativa si anunta ca USR…

- Se anunta din nou scandal in PNL, dupa ce deputatul Corneliu Olar, fost primar in judetul Alba, a depus un proiect de lege pentru acordarea de pensii speciale alesilor locali. Partidul se dezice de proiect, deputatul anunta ca isi retrage semnatura, dar sustine ca va vota in plen pentru pensiile…

- Parlamentari de la toate partidele politice exceptand USR au depus un proiect de lege care prevede acordarea de pensii speciale pentru primari, viceprimari, presedinti si vicepresedinti de Consilii Judetene, incepand cu ianuarie 2019, din bugetele locale, in limita a trei mandate complete. Este a doua…

- Fazanul alb – un exemplar foarte rar – care traia de doi ani in zona unei localitați din apropiere de Alba Iulia, a fost impușcat de un vanator. Acest lucru a starnit revolta celui care a fotografiat pasarea de mai multe ori, Felix-Bogdan Dragomir (și el vanator), care a postat un text foarte dur pe…

- Deputatul PNL Adriana Saftoiu a scris, pe Facebook, ca dupa achitarea presedintelui PNL, Ludovic Orban, este „exagerat sa cerem in gura mare ca politicianul acuzat de DNA sa isi dea demisia”, afirmand ca „nu intotdeauna cand DNA acuza se si adevereste”.

- Dupa achitarea de rasunet a președintelui PNL, Ludovic Orban, intr-un dosar instrumentat de DNA, mai multe voci au revenit la ideea supunerii parchetului anticorupție la unele controale care sa arate motivele din spatele punerii sub acuzare a multor persoane care se dovedesc nevinovate, daca acestea…

- Trecerea contributiilor in sarcina angajatului a majorat salariile brute doar pentru aproape 80% dintre angajati, ceilalti fiind nevoiti sa primeasca un salariu mai mic. Majorarea brutului s-a facut fie prin semnarea unui act aditional, fie prin acordarea unor bonusuri, potrivit unui sondaj…

- Comisia pentru munca din Senat a dat marti un raport de respingere propunerii legislative apartinand USR prin care pensiile speciale, exceptand cele militare si ale magistratilor, se abroga, a anuntat senatoarea USR Florina Presada, pe pagina sa de Facebook.

- Fostul procuror Mircea Negulescu, zis "Portocala", a acordat primul interviu dupa izbucnirea scandalului care a dus la excluderea sa din magistratura. Jurnalistul Alexandru Cautis anunta ca va publica interviul integral, miercuri, in revista Kamikaze. Intre timp, jurnalistul publica pe pagina sa…

- Senatorul PNL Daniel Zamfir are o reacție virulenta, dupa ce parlamentarii PNL au luat decizia de a nu susține proiectul sau de lege cu plafonarea dobanzilor. Orban susține ca Ludovic Orban și Florin Cițu au imbrațișat interesele bancilor și ale bancherilor, in dauna intereselor romanilor. Citește…

- Anuntul ministrului Justitiei privind decizia de revocare a sefei DNA din functie ii scoate in strada pe ieseni. Se anunta proteste duminica seara, de la ora 18:00, in Piata Unirii. Iesenii ii cer demisia ministrului Tudorel Toader. Aflati amanunte de pe Facebook.

- Deputatul Victor Ponta a sustinut luni ca Vlad Cosma a dat o declaratie falsa, la cererea procurorului Negulescu, pe baza careia lui i s-a facut dosar penal, el precizand ca este grav faptul ca nu s-a luat nicio masura. Intrebat daca declaratiile fostului deputat Vlad Cosma sunt credibile, Ponta a raspuns:…

- Alexandrenii cu venituri mici vor primi, si anul acesta, tichete sociale de Paste in Social / Cu ocazia sarbatorilor pascale, Primaria Alexandria acorda, si anul acesta, tichete sociale in valoare de 50 lei alexandrenilor cu posibilitati materiale reduse, decizia fiind luata printr-o hotarare de…

- Liga Studenților din Facultatea de Automatica și Calculatoare organizeaza cea de-a IX-a ediție a proiectului Liga AC LABS, organizat cu sprijinul Facultații de Automatica și Calculatoare și al Universitații Politehnica din Timișoara. In cadrul proiectului, marile companii de IT&C din…

- Fostul ministru al justiției, Raluca Pruna, sugereaza, intr-o postare pe Facebook, ca Tudorel Toader va veni din Japonia și va propune revocarea Laurei Codruța Kovesi din cauza exercitarii necorespunzatoare a atribuțiilor manageriale. Raluca Pruna, membra a echipei ce susține Platforma Romania 100,…

- Bacalaureatul 2018 se desfașoara ilegal. Este afirmația halucinanta, facuta de un fost secretar de stat din Ministerul Educației care susține ca elevii trebuie sa fie absolvenți pentru a se inscrie la examenul maturitații. Oana Badea afirma ca se incalca astfel legea in condițiile in care examenul de…

- Mai multe organizatii intentioneaza sa protesteze impotriva fascismului in weekend ca raspuns la un atac xenofob ce a avut loc saptamana trecuta in orasul italian Macerata (centru), in pofida unei promisiuni a primarului din localitate de a opri toate marsurile, relateaza joi agentia DPA. ''Facand…

- Tanara a reusit sa-i faca o fotografie barbatului care a urmarit-o si care a jignit-o si a postat-o pe Facebook, cerand ajutorul prietenilor virtuali pentru a-l identifica. Studentii de la Universitatea de Medicina si Farmacie l-au recunoscut pe barbatul si spun ca acesta ar fi profesor de…

- Presedintele Consiliului Judetean Ilfov, Marian Petrache, a precizat, dupa clasarea dosarului sau de la DNA, ca este necesara continuarea luptei impotriva coruptiei, dar, in acelasi timp, nu trebuie sa fie facute abuzuri asupra niciunui om, indiferent ca este sau nu om politic. Articol aparut in nr.…

- Dupa transmisii live pe Facebook din plenul Camerei Deputaților și dans in comisia speciala pentru legile justiției, deputata USR Cosette Chichirau are și un demers care se potrivește cu propriul statut de parlamentar. Alaturi de alți colegi din USR, Chichirau a depus la Senat un proiect de lege…

- Cele doua intalniri au loc inainte de plenul comun al Parlamentului privind investirea Guvernului Dancila, conform surselor citate de Agerpres. Saptamana trecuta, Ludovic Orban a anuntat ca liberalii vor purta discutii cu toate grupurile parlamentare si cu parlamentari individual pentru a-i convinge…

- Liberalii vor vota impotriva, la vedere, la investirea Guvernului Dancila, a anuntat duminica presedintele PNL, Ludovic Orban, care a facut apel la parlamentarii care "mai au capul pe umeri si ma...

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat duminica, la Antena 3, ca liberalii vor vota impotriva investirii noului Guvern, iar ministrilor propusi sa faca parte din Cabinetul Dancila "le vor face viata grea" la audierile din comisiile parlamentare de specialitate, cu intrebari pe subiecte extrase…

- Ilie Nastase sustine ca victoria Simonei Halep impotriva lui Angelique Kerber este meciul carierei ei. Fostul tenismen sustine ca finala impotriva Carolinei Wozniacki va fi una extrem de dificila, care va depinde numai si numai de atitudinea pe care o va avea Simona in teren.

- Si ardelenii si moldovenii dau dovada ca pot privi orice situatie cu umor. In urma lungilor dezbateri pe tema proiectului autostrazii A8 (Ungheni - Iasi - Targu Mures), a fost creat un event pe Facebook: inaugurarea rutei in anul 2050. Se precizeaza ca stadiul actual al proiectului este cel de vis.…

- Asadar, sambata s-a iesit din nou in strada. Impotriva PSD-lui, considerat o adevarata "ciuma rosie" de catre protestatari, daca ne luam dupa ce scria pe pancarte, impotriva coruptiei, impotriva modificarilor aduse legilor justitiei si, mai nou, impotriva celor aduse Codului fiscal. Nu am avut chiar…

- 18.50 La aceasta ora suntpeste 400 de persoane. 18.10 Un nou protest fata de modificarile aduse legilor justitiei are loc sambata seara la Brașov. Aproximativ 200 de persoane protesteaza la aceasta ora, la Prefectura Brașov, „inarmate” cu pancarte si vuvuzele. Manifestatia a fost anuntata printr-un…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi ca liberalii vor vota in Parlament impotriva Guvernului Dancila si ca vor incerca sa discute cu toti parlamentarii pentru a incerca impiedicarea validarii noului Executiv."PNL va vota impotriva Guvernului. De asemenea, vom incerca sa vorbim,…

- “De regula, partidele de opozitie nu isi prefigureaza programele de guvernare din primul an. Noua ni s-a cerut din primul an de opozitie sa prefiguram un program de guvernare. Eu nu vreau sa ma compar cu PSD. Daca m-as compara cu PSD, pai avem 10.000 de candidati de prim-ministri mai buni decat Dancila.…

- "Este o decizie care nu coincide cu pozitia PNL. Este o decizie care, probabil, are in spate niste ratiuni pe care eu nu am putut sa le vad, sa le inteleg (...) Evident, presedintele a avut ratiuni destul de serioase. In primul rand, este vorba de Constitutie si de o aritmetica parlamentara care…

- Administrația Prezidențiala a publicat programul consultarilor de la Cotroceni. Președintele Klaus Iohannis a declarat ca iși dorește sa se faca o nominalizare pentru funcția de premier in cel mai scurt timp iar consultarile cu partidele politice au fost stabilite pentru ziua de miercuri. Președintele…

- Ciolos: Daca vor fi alegeri anticipate ne asumam sa fim parte a acestei solutii Liderul Platformei Romania 100, Dacian Ciolos, a precizat luni, referitor la demisia premierului Mihai Tudose, ca daca vor fi alegeri anticipate, organizatia isi va asuma sa fie parte a acestei solutii, adaugand ca majoritatea…

- Un membru al partidului de la guvernare spune ca nu va fi oprit de nimic sa candideze la urmatoarele alegeri prezidențiale din 2019. Deputatul PSD din București, Liviu Pleșoianu, a scris miercuri pe pagina sa personala de Facebook un mesaj prin care se dezice de poziția exprimata de președintele partidului,…

- Presedintele american Donald Trump sustine ca ar fi "amuzant" sa candideze la presedintia SUA impotriva lui Oprah Winfrey. Declaratia vine in contextul in care, in urma discursului sustinut de Oprah la Globurile de Aur, mai multi internauti i-au cerut prezentatoarei TV sa candideze la prezidentiale.…

- Luni, 8 ianuarie, S.M.U.R.D. Maramures aniverseaza opt ani de activitate. De-a lungul celor 8 ani, personalul S.M.U.R.D. Maramures a fost permanent la datorie, 24 de ore din 24 si a intervenit cu profesionalism si promptitudine, in peste 46.000 de cazuri, pentru salvarea celor aflati la nevoie si au…

- Guvernul Tudose a decis, printr-o ordonanta de urgenta data pe 28 decembrie, faptul ca in continuare pensiile speciale vor putea fi cumulate cu cele pentru limita de varsta, cu toate ca ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, declarase tot la sfarsitul lunii ca cei care au mai multe tipuri de pensii…

- "Sunt mama de copil epileptic! Niciodata, oricat de bine ar fi, daca va fi, nu va conduce o mașina! Niciodata! Poți sa nu faci convulsie 10 ani și sa faci o data! O data doar! La volan! Mori tu și omori și pe alții nevinovați! Sunt convinsa ca se poate trai și fara mașina și fara permis!…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, afirma ca orice discutie cu ”Tudorel” Tudose despre legile justitiei este inutila si sustine ca premierul „Tudose este doar un alt Dragnea... de Braila”.Negocieri EȘUATE la Guvern: 'Protestele continua pana vor fi stopate modificarile la legislatia penala'…

- 40 de parlamentari PSD in frunte cu acelasi Catalin Radulescu au depus o initiativa legislativa prin care practic lasa DNA si ANI fara obiectul muncii, scotandu-i pe senatori, deputati, presedinte si alesii locali de sub incidenta prevederilor codului penal, acestia nemaiputand fi cercetati de exemplu…

- Cabinetul condus de premierul Mihai Tudose a emis o ordonanța de urgența, publicata pe 20 decembrie in Monitorul Oficial, care reglementeaza, printre altele, și pensiile speciale. Prin urmare, aleșii poporului nu vor mai putea cumula doua pensii speciale, ca pana acum.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a cerut, joi, majoritatii guvernamentale PSD-ALDE „sa deschida bine ochii” si sa abandoneze de urgenta agenda retrograda impotriva Justitiei, afirmand ca situatia din Romania inca poate fi corectata pentru a nu ajunge intr-o postura similara Poloniei.

- Politiciana a spus ca aceștia ar fi trebuit sa iasa in strada nu impotriva Uber, ci din alte motive mult mai importante. "Credeam ca protesteaza fiindca vor sa aiba POS in masina, sa se poarte frumos si sa miroasa bine!", a zis liberala care a povestit ce experiența a avut cu un șofer de taxi.…

- Sorin Ovidiu Vantu uimeste cu ultima sa postare de pe Facebook. Daca cei care il urmareau erau obișnuiți cu texte acide și parere pertinente, iata ca SOV a postat un mesaj in care tonul este unul neobișnuit pentru cei care il citesc. Afaceristul sustine ca ziua inmormantarii Regelui Mihai l-a impresionat.…

- Prim-vicepresedintele PNL Viorel Catarama a declarat, joi, ca partidul lui Dacian Ciolos este o declaratie de razboi facuta PNL, afirmand ca daca presedintele Klaus Iohannis va sustine in mod „evident” partidului fostului premier ,PNL ar putea avea un candidat propriu la presedintie. „Constituirea…