- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat miercuri ca liberalii iau in calcul atacarea la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a propunerii legislative pentru infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu Mures ca unitate de invatamant preuniversitar cu predare in limba maghiara. "Suntem…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, marti, ca majorarea artificiala a salariului minim brut risca sa afecteze zeci de mii de companii care nu au resurse pentru a creste salariile, afirmand ca promisa crestere de 25% a salariului net, in administratia centrala, este o minciuna gogonata.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, afirma ca majorarea "artificiala" a salariilor angajatilor din mediul privat risca sa afecteze zeci de mii de companii, sustinand si ca in administratia centrala cresterile salariale promise se dovedesc a fi o noua "minciuna gogonata" a Guvernului PSD-ALDE. …

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, duminica seara, ca va depune alaturi de parlamentarii partidului sau un proiect de declaratie prin care sa denunte pactul Ribbentrop - Molotov si efectele lui, prin care Basarabia a intrat in sfera de influenta a Uniunii Sovietice.

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, joi, ca in Opozitie nu exista dialog, adaugand ca liderul PNL, Ludovic Orban, are o „problema de aritmetica" si greseste „lasand impresia ca se lupta cu PSD". Mai mult, liderul maghiarilor a precizat ca PNL „Nu va da jos PSD” bagand „cutite” in UDMR, și…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni, dupa intalnirea avuta cu presedintele PNL, Ludovic Orban, ca decizia referitoare la sustinerea Guvernului Dancila urmeaza sa fie luata la ora 14,00 de catre parlamentarii Uniunii, dar ca o discutie pe aceasta tema, cu alte formatiuni, ar fi trebuit…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, se întâlneste luni cu liderul grupului deputatilor minoritatilor nationale, Varujan Pambuccian, si cu presedintele UDMR, Kelemen Hunor, pentru a discuta despre votul privind învestirea noului Guvern, au declarat

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a anuntat vineri ca taxa de solidaritate a fost eliminata din programul de guvernare si a aratat ca legea pensiilor este unul dintre obiectivele pe care le va avea ministrul Muncii. Alte modificari: Creșterea salariului minim și operaționalizarea impozitului…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, spune ca formularul 600 , coșmarul celor cu profesii liberale, este un ,,coșmar” care arata ,,ura de clasa” a Partidului Social Democrat. Orban susține ca fiscalitatea este data peste cap deoarece PSD a operat 261 de modificari la Codul Fiscal intr-un an de guvernare.…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, joi, ca modificarile aduse legilor justitiei în Parlament sunt necesare în cea mai mare parte si &"aparent corecte&", CCR urmând sa se pronunte asupra acestora,

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri, la Iasi, ca premierul desemnat Viorica Dancila mai are inca timp sa se retraga inainte de votarea Guvernului in Parlament, subliniind ca „ea probabil nu-si da seama in ce a intrat".

- Președintele PSD, Ludovic Orban, a prezentat un document in care este analizat gradul de realizare al programului de guvernare al PSD-ALDE in primul an la putere. Liberalii arata ca din 724 de masuri asumate de Guvernul PSD-ALDE, nu au fost indeplinite complet intr-un an de guvernare decat 33, potrivit…

- Politologul Andrei Țaranu, prodecan al Facultații de Științe Politice, a declarat la ”Interviurile Libertatea Live” ca președintele Klaus Iohannis nu a avut cum sa evite numirea doamnei Viorica Dancila, propunerea PSD, in funcția de prim ministru. Opoziția nu a propus nici un nume de premier, agreat…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, duminica seara, la B1 TV, ca va depune in Parlament, un proiect de lege privind unirea cu Republica Moldova, care se va baza si pe Decizia 148 a Senatului Statelor Unite ale Americii.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi, ca are informatii potrivit carora Guvernul nu a respectat angajamentul de a aloca 2% din PIB pentru inzestrarea Armatei, afirmand ca daca executia bugetara va confirma acest lucru, premierul si ministrul Apararii trebuie ”sa plece acasa”. …

- Un document de importanta capitala ajunge, in primele zile ale noului an, pe masa presedintelui Klaus Iohannis. La doua saptamani dupa ce a fost adoptat de Parlament, proiectul pentru bugetul anului 2018 va fi trimis peste doar doua zile spre analiza sefului statului. Motivul pentru care a…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat joi seara ca anul 2017 din punct de vedere politic este un dezastru pentru PSD, care a scazut intre 12-13 procente in primul an de guvernare, cu crestere economica de aproape 7%, iar PNL este partidul care a crescut cel mai mult - intre 8 si 10 procente,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, le-a declarat, duminica, jurnalistilor ca liberalii vor ataca la Curtea Constitutionala (CCR) legile justitiei, daca vor trece de Parlament si a sustinut ca UDMR, care este membru PPE, are obligatia de a vota impotriva propunerilor PSD. ”PNL se opune, vom vota impotriva…

- ITM Galati anunta ca in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 950 din 29 noiembrie 2017 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 846 din 29 noiembrie 2017 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata. Astfel, incepand cu data de 1 ianuarie 2018 salariul de baza minim…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marți ca liberalii susțin propunerea legislativa referitoare la reglementarea statutului juridic al Casei Regale a Romaniei. "Vom susține (n.r. — proiectul de lege). De altfel știți ca proiectul acesta de lege, discuțiile…

- Guvernul a adoptat in aceasta saptamana cresterea salariului minim brut de la 1 ianuarie 2018. Insa aceasta masura va avea ca efect reducerea semnificativa a saraciei in randul angajatilor din tara noastra, asa cum sustin guvernantii? Potrivit Hotararii adoptate de Executiv, salariul de baza…

- Guvernul a aprobat, miercuri, majorarea salariului de baza minim brut pe țara garantat in plata la 1.900 lei incepand cu 1 ianuarie 2018, informeaza un comunicat al Executivului. Astfel, potrivit Hotararii de Guvern adoptate, salariul de baza minim brut pe țara garantat in plata va fi majorat incepand…

- Președintele de onoare al Partidului Democrat, Dumitru Diacov, vrea arena sportiva ca la Minsk in Republica Moldova. Aflat intr-o vizita de lucru in Belarus, ieri Diacov a fost spectator la un meci de hochei. Inițiativa de a merge la meci i-a aparținut deputatului Nicolae Juravschi, care este și președintele…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a acuzat luni Partidul Social Democrat ca ar incerca sa introduca "pe usa din dos" proiectul de lege a bugetului de stat pe anul 2018. "Am hotarat constituirea unei echipe de lucru care sa pregateasca pozitia PNL fata de proiectul de lege a bugetului de stat, chiar…

- PMP va solicita amanarea cu un an a aplicarii masurilor anuntate de Guvern privind cresterea salariului minim pe economie, a anuntat, luni, presedintele executiv al acestei formatiuni, Valeriu Steriu."Am analizat, impreuna cu presedintele Traian Basescu, ce se intampla cu modificarile pe partea…

- "Cei care au depus foarte multe amendamente trebuie sa stie un lucru, ca este imperios necesar ca aceasta ordonanta sa fie respinsa, pentru ca, daca ea nu va fi respinsa de Camera Deputatilor, care este camera decizionala, ordonanta de urgenta ramane in vigoare. Ori, ramanand in vigoare, ea va genera…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, ca liberalii vor solicita respingerea OUG privind split TVA in Camera Deputatilor, care este forul decizional, el atragand atentia ca depunerea unui numar mare de amendamente pentru a prelungi dezbaterile nu este solutia, intrucat, daca OUG nu este…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a lansat un apel catre liberali sa mearga la protestele din Piața Victoriei și din marile orașe ale țarii, proteste impotriva legilor justiției. Citește și: Televiziunile de știri au difuzat imagini cu Stela Popescu in sicriu- FOTO ”Am spus la caderea…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat luni ca liberalii vor organiza din nou proteste in toate judetele din tara, inclusiv in Capitala, la Parlament, in ziua in care va fi dezbatuta si votata in Parlament motiunea de cenzura impotriva Guvernului Tudose, ”PSDragnea, in campanie muma, la putere…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a anunțat luni ca in ziua dezbaterii moțiunii de cenzura impotriva guvernului Tudose vor fi organizate manifestații in fiecare capitala de județ și in București, la Parlament. "Am anunțat public înca de la reuniunea Biroului Executiv de saptamâna…

- Premierul Mihai Tudose anunța ca va da o hotarare de guvern pentru majorarea salariului minim pe economie de la 1 ianuarie 2018, acesta urmand sa fie prins in proiectul de buget care va fi finalizat in maximum zece zile. Șeful Executivului a fost intrebat la Baile Herculane cand va majora Guvernul salariul…

- Noua valoare a salariului minim va fi prinsa in proiectul de buget care va fi finalizat in maximum zece zile. Intrebat cand va majora Guvernul salariul minim pe economie la 1.900 de lei, premierul a spus: "1 ianuarie. Va fi prins in buget, va intra cu 1 ianuarie in vigoare". In ceea…

- Mult asteptata crestere a salariului minim pe economie a fost pusa pe asteptare si de data aceasta. Acest proiect de lege nu se afla pe sedointa Guvernului, sedinta ce a inceput la ora 13:00. Astfel, nu este exclus ca acea crestere a salariului minim pe economie la 1900 de lei sa mai astepte. …

- In opinia sa, nu sunt motive ca ordonanța sa fie contestata la CCR, pentru ca nu exista in ea elemente de neconstituționalitate. „S-a lucrat foarte mult la acest act normativ. S-a analizat și cu specialiști in drept constituțional, fiscaliști, juriști. Nu vad de ce ar putea sa fie neconstituționala…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri ca salariile nete vor scadea in urma noilor masuri fiscale, context in care a aratat ca ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, ar trebui sa-și dea demisia. "Noi avem o creștere de aproape 6%, aceasta creștere economica…

- "Noi avem o creștere de aproape 6%, aceasta creștere economica trebuie sa se simta in buzunarul cetațeanului. In mod normal, veniturile ar trebui sa creasca, pentru ca rostul unei creșteri economice este sa imbunatațeasca viața oamenilor crescandu-le veniturile. Or, Guvernul acesta se lauda ca nu…