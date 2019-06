Presedintele liberal Ludovic Orban a declarat miercuri seara ca PNL este deschis atat pentru votul anticipat, cat si pentru votul prin corespondenta si pentru votul electronic, iar o lege in acest sens ar trebui adoptata pana pe 15 iulie. Ludovic Orban a spus ca liberalii vor cere convocarea unei sesiuni extraordinare daca un proiect de lege privind votul nu va fi adoptat pana la finalul actualei sesiuni parlamentare. "Ne-am desemnat reprezentantii in comisia speciala a Parlamentului care a fost constituita si suntem dispusi sa lucram pana la finalizarea legii. In cazul in care nu se finalizeaza…