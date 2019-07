Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila a anunțat, de la sediul MAI, ca este dispusa sa convoace o sesiune extraordinara a Parlamentului pentru votarea unei OUG pe care Guvernul e pregatește, dupa tragedia de la Caracal. Ea l-a atacat, fara sa il numeasca, și pe Klaus Iohannis, pe care l-a acuzat de politizarea dramei familiilor…

- Într-un comunicat de presa, președintele PNL, Ludovic Orban, solicita convocarea Parlamentului în sesiune extraordinara, dedicata adoptarii masurilor de urgența cerute de Președintele Klaus Iohannis

- Uniunea Salvati Romania propune un pachet de masuri care sa repare sistemul incompetent si corupt ce se face complice la torturarea si uciderea tinerelor din Caracal. USR cere presedintilor Camerei Deputatilor si Senatului convocarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului Romaniei pentru adoptarea…

- Liderii coalitiei s-au intalnit, luni, la Palatul Victoria, principala tema de discuție fiind masurile dispuse de premier, in urma tragediei petrecute la Caracal. Guvernul pregateste o Ordonanta de Urgenta pentru imbunatatirea cadrului legislativ. De asemenea, liderii PSD si ALDE au decis convocarea…

- Coalitia de guvernare PSD-ALDE s-a intrunit, luni, in sedinta, principala tema de discutie fiind masurile dispuse de urgenta de catre prim-ministrul Viorica Dancila, in urma tragediei petrecute la Caracal. In cadrul intrevederii a fost amintita infiintarea grupului de lucru interministerial care are…

- Pincipala tema de discuție la ședința de luni a coaliției de guvernare PSD - ALDE a fost legata de masurile dispuse de premierul Viorica Dancila in urma tragediei petrecute la Caracal, potrivit unui comunicat de presa PSD.Lista deciziilor din coaliție: In cadrul intrevederii a fost amintita…

- Klaus Iohannis a declarat, duminica seara, legat de cazul din Caracal, ca Executivul trebuie sa se gandeasca daca nu este vinovatul moral, sustinand ca toti cei care au gresit trebuie sa fie sanctionati, indiferent daca sunt de la Interne, STS sau alte institutii. Președintele a adaugat ca, in ședința…

- Presedintele Klaus Iohannis le-a trimis premierului si presedintilor celor doua camere ale Parlamentului un set de propuneri inaintate de comisia de modificare a legilor electorale constituita la Cotroceni.