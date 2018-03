Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei de cultura din Camera Deputatilor, liberalul Gigel Stirbu anunta ca Partidul National Liberal va depune o motiune simpla impotriva ministrului Culturii, George Ivascu.

- Liberalii solicita convocarea premierului Viorica Dancila la Parlament, la 'Ora Guvernului', pentru explicatii privind "derapajele din economie", "blocajul marilor proiecte de investitii in infrastructura de transport", situatia din sanatate si absorbtia fondurilor europene, a anuntat luni presedintele…

- Interviul acordat de "fugarul" Sebastian Ghita, de la Belgrad, provoaca primul scandal in Parlament. Doina Gradea, sefa interimara a TVR, a fost chemata sa dea explicatii in Comisia pentru cultura, arte, mijloace de informare in masa din Camera Deputatilor, dupa ce televiziunea publica a difuzat…

- Tudor Buzatu, fiul lui Dumitru Buzatu, a fost numit secretar de stat in aparatul de lucru al Anei Birchall, vicepremier responsabil de parteneriatele strategice. Ana Birchall a fost aleasa deputat de Vaslui, judet in care PSD este condus de tatal Dumitru Buzatu. Remus Munteanu, fiul lui Ioan…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, cu 175 voturi pentru, 83 impotriva si 14 abtineri, Ordonanta de urgenta 91/2017 care modifica Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, fiind incluse mai multe amendamente pentru corectarea unor disfunctionalitati si…

- Decizie in Parlament: Majorari salariale de pana la 15% pentru mai multe categorii profesionale Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, o OUG care majoreaza cu pana la 15% salariile mai multor categorii profesionale, stabileste plata orelor suplimentare ale politistilor cu 75% din solda lor de baza,…

- Camera Deputatilor a respins, miercuri, cu 93 voturi pentru, 158 contra si o abtinere, motiunea simpla pe Educatie depusa de deputatii PNL si intitulata „Educati Romania, nu o pesedizati!".

- Italienii au votat cu dreapta si forte antisistem duminica, insa fara sa rezulte o majoritate clara, potrivit datelor disponibile, ceea ce sugereaza mai multe scenarii, potrivit unor experti, scrie AFP, conform news.ro.Miscarea Cinci Stele (M5S, populisti) ar urma sa obtina cel mai mare numar…

- Prim-vicepresedintele Partidului National Liberal (PNL), deputata Raluca Turcan, s-a declarat foarte sceptica privind aplicarea noii declaratii unice, din cauza lipsei de personal si a calificat acest formular unic drept "prima minciuna demascata" a premierului Viorica Dancila. "In privinta…

- Liviu Dragnea este pregatit cu martisoare, de 1 Martie, pentru colegele din Camera Deputatilor, insa afirma ca si Laura Codruta Kovesi merita un martisor."Sunt pregatit cu martisoare pentru doamnele si domnisoarele din viata mea, dar sunt pregatit cu martisoare si peentru colegele din Camera…

- Consiliul Superior al Magistraturii a dat aviz negativ cererii ministrului Justiției, Tudorel Toader, de revocare din funcție a procurorului șef al DNA, Laura Codruța Kovesi. Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, solicita demisia ministrului Justiției, dupa aceasta infrangere din plenul CSM.Citește…

- Transferul contribuțiilor va face o economie de 8,9 miliarde lei la bugetul de stat pana la finalul lui 2018 și va reduce deficitul bugetului de pensii de la 13,5 miliarde lei la 4,6 miliarde lei, in 2018. Anunțul a fost facut de președintele comisiei pentru buget-finanțe din Camera Deputaților, Marius…

- Senatul a adoptat Legea privind plafonarea dobanzilor la credite, propunere a liberalului Daniel Zamfir. Legea a fost adoptata cu 73 de voturi pentru, 8 abțineri și 18 impotriva. PNL a decis sa nu susțina acest demers. Proiectul merge la Camera Deputaților, for decizional. Presedintele PNL, Ludovic…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, va merge, luni, in plenul Camerei Deputatilor, la dezbaterile cu tema „Ministerul Afacerilor Interne – intre demnitari bine paziti, politisti nemultumiti si femei neprotejate in fata violentei”, la solicitarea PNL. Dezbaterile din Camera…

- Legea de aprobare a Ordonanței de modificare a Codului Fiscal nu e nici azi adoptata decat de Senat, deși peste o saptamana intram in luna martie. Este undeva pe la o comisie din Camera. Daca, intr-un final, Camera Deputaților o va adopta, sa zicem undeva prin martie, in mod sigur, Legea va fi atacata…

- Sindicatul Politistilor Europeni "Europol" a sesizat Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) cu privire la faptul ca structurile Politiei Romane nu asigura programul permanent de lucru al anga...

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, discuta, la ora transmiterii stirii, cu ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, intalnirea avand loc in biroul presedintelui Camerei din Parlament.

- In ultimele luni, modificarile legislatiei fiscale au reusit sa tina prima pagina a ziarelor si au fost generic numite „revolutie fiscala”. Principalele schimbari care ar putea fi vazute ca o revolutionare a sistemului fiscal sunt mutarea contributiilor sociale de la angajator la angajat si introducerea…

- Deputatul PNL Marilen Pirtea a anuntat luni ca liberalii vor depune saptamana viitoare la Camera Deputatilor o motiune simpla impotriva ministrului Educatiei, Valentin Popa. "Astazi, in sedinta Biroului Executiv al PNL, s-a luat decizia prin vot ca saptamana viitoare, in Camera Deputatilor,…

- Partidul Uniunea Salvați Romania (USR) a lansat astazi un grup de inițiativa intitulat ,,Fara penali in funcții publice”, in prezența unor personalitați precum filosofii Mihai Șora și Gabriel Liiceanu . Demersul urmarește schimbarea Constituției, astfel incat cei cu o condamnare definitiva sa nu mai…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat luni ca liberalii vor ataca la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) legea de infiintare a Liceului romano-catolic din Targu Mures. "Am luat decizia de a ataca la CCR legea de infiintare a Liceului romano-catolic din Targu Mures", a spus Orban dupa sedinta…

- „Vorbim despre obligativitatea informarii parintelui in ceea ce priveste vaccinarea, iar la sintagma obligativitate n-o sa renuntam. Am spus-o in declaratiile trecute: nu vom lua copilul de mana de pe strada sa-l vaccinam, dar pe parinte putem sa-l obligam sa se informeze, astfel incat sa stie toate…

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 12 - 18 februarie: *** Camera Deputatilor si Senatul se reunesc luni, 12 februarie, in sedinta pentru a dezbate raportul Comisiei de ancheta cu privire la alegerile prezidentiale din 2009. Un alt punct pe ordinea de zi este…

- Camera Deputaților a adoptat, marți, cu unanimitate de voturi, proiectul de lege care prevede ca elevii vor beneficia de fruncte proaspete in școli, actul normativ urmand sa mearga la președintele Klaus Iohannis, spre promulgare, noteaza portalinvatamant.ro.

- Un proiect de lege ce prevede inființarea Ținutului Secuiesc in Romania, cu includerea județelor Covasna, Harghita și o parte din județul Mureș, a fost depus la Camera Deputatilor. Initiativa apartine unui deputat UDMR. Potrivit acestuia, din cele 149 de localitați alocate Ținutului, in peste 60 dintre…

- Impartirea functiilor de conducere din Senat si Camera Deputatilor a dus la aparitia criticilor in interiorul PNL, mai multi liberali fiind nemultumiti de modul cum Ludovic Orban si apropiatii sai au ales repartizarea „dregatoriilor“.

- Deputații și senatorii ar putea nevoie de aviz psihologic la depunerea candidaturilor la Senat și la Camera Deputaților, daca un proiect legislativ care prevede aceasta obligativitate va fi adoptat. Actul normativ inițiat de un deputat PNL este argumentat de faptul ca mai multe categorii de angajați…

- Noul ministru al Sanatatii, Sorina Pintea, a precizat ca in memorandumul Guvernului este cuprinsa construcția unui „spital regional” si pentru Brasov, pentru ca este „absoluta nevoie” de acesta. Deocamdata lucrurile sunt demarate pentru spitalele regionale din Iasi, Craiova si Cluj, deoarece „sunt proiecte…

- Tensiuni la PNL. In urma ședinței pe care a avut-o joi, PNL a decis ca Raluca Turcan sa fie realeasa lider de grup la Camera Deputaților, iar senatorul Daniel Zamfir a fost inlocuit cu Florin Cițu, la șefia Comisiei Economice din Senat.

- Decizia privind numirea lui Darius Valcov in functia de consilier guvernamental apartine premierului Viorica Dancila, apreciaza deputatul PSD Mihai Tudose. Intrebat de jurnalisti la Parlament cum comenteaza numirea lui Valcov in pozitia de consilier de stat in aparatul propriu de lucru…

- Plenul Curtii Constitutionale a Romaniei analizeaza, marti, obiectiile de neconstitutionalitate formulate de Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) si PNL, la legile justitiei, adoptate de Parlament, la sfarșitul lunii decembrie, anul trecut, in regim de urgența. Pe ordinea de zi a sedintei de plen…

- Politologul Andrei Țaranu, prodecan al Facultații de Științe Politice, a declarat la ”Interviurile Libertatea Live” ca președintele Klaus Iohannis nu a avut cum sa evite numirea doamnei Viorica Dancila, propunerea PSD, in funcția de prim ministru. Opoziția nu a propus nici un nume de premier, agreat…

- Vicepremierul Marcel Ciolacu, uin apropiat al premierului Mihai Tudose, care și-a dat luni noaptea demisia, dupa retragerea sprijinului politic de catre partid, a anunțat ca se va intoarce „cu fruntea sus” in Parlament, unde va continua sa se dedice serviciului public in beneficiul Romaniei. „Ma voi…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, susține o conferința de presa la o zi dupa ce premierul Mihai Tudose a acuzat-o de minciuna și i-a sugerat sa-și dea demisia din Guvern. Principalele declarații ale...

- Ponta: Carmen Dan sa plece. AZI! Fostul premier Victor Ponta afirma ca ministrul de Interne Carmen Dan trebuie sa plece din functie si sustine ca doar Liviu Dragnea este cel care poate si trebuie sa ii ceara acest lucru. "Situatia de azi este cea mai rea posibila: pentru oamenii care vor…

- Președintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a reacționat joi dupa ce senatorul USR Florina Presada a sustinut ca, in timpul sedintei de plen, a fost injurata de senatorul PSD, Liviu Brailoiu. Nicolae Badalau a respins acuzațiile senatorului USR, susținand ca nu a auzit nicio injuratura din partea…

- Legile justitiei | Toate cele trei proiecte au trecut de Parlament. Legea 317/2004 privind organizarea si functionarea CSM, modificata Senatul a adoptat, joi, in calitate de for decizional, proiectul de modificare a Legii 317/2004 privind functionarea CSM, printre cele mai importante prevederi fiind…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a depus la Camera Deputatilor un proiect de lege in care propune ca sefii de parchete si adjunctii acestora, precum si sefii Inaltei Curti de Casatie si Justitie sa fie numiti si revocati de Senat, la propunerea ministrului Justitiei, cu avizul Consiliului Superior…

- Senatorii au decis, miercuri, sa amane dezbaterea proiectului de lege privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii pentru a putea participa la sedinta plenului reunit. La sedinta comuna din Parlament este dezbatut bugetul pentru anul 2018. Senatul a decis…

- Ordonanța de urgența adoptata astazi are in vedere corelarea, inclusiv in sensul urmarit de legislația europeana, și clarificarea prevederilor din cele trei legi - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, precum și Legea nr. 101/2016 privind…

- "Pana a fi pe atat de curajoase pe cat unii dintre noi am sperat, aceste modificari si completari au darul de a pune ordine intr-o serie de texte normative ce au fost folosite de procurori ca pretexte pentru consolidarea unei zone de putere deopotriva institutionala si personala ce nu este prevazuta…

- La votul final, din sala a lipsit intreaga opoziție și legea a trecut cu 80 de voturi pentru și niciun vot impotriva, potrivit stiripesurse.ro. Fața de varianta de la Camera Deputaților, in Senat s-au facut o serie de modificari la articolul 96, cel care reglementeaza raspunderea magistraților și…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, luni, la Parlament, ca va avea o discutie cu conducerea Camerei Deputatilor in privinta calendarului de adoptare a OUG de modificare a Codului Fiscal, iar daca nu se fac corectiile in Parlament, Guvernul va adopta o noua ordonanta de urgenta, scrie News.ro . Intrebat…