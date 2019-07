Partidul National Liberal pregateste o noua lege de organizare si functionare a Curtii Constitutionale, a anuntat luni presedintele formatiunii, Ludovic Orban. "Biroul Executiv al PNL a luat decizia sa initieze procedura de modificare a modului in care functioneaza Curtea Constitutionala. In acest sens, am stabilit un grup de lucru format din reprezentantii PNL care au activitate in Comisia juridica, in cele doua Camere ale Parlamentului, care au avut contributii la acte normative de natura constitutionala. Obiectivele acestui grup de lucru sunt realizarea unei analize comparative asupra modului…