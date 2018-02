Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul legii plafonarii dobanzilor la credite, aprobat saptamana aceasta in Senat, va avea o multitudine de efecte negative, considera specialistii, aratand ca imixtiunea statului intr-o piata libera nu poate fi benefica.

- "Ca profesor, nu credeam ca un subiect care apare in a doua sau a treia lectie din manualele de economie clasica - impunerea unui pret maximal la un anumit produs intr-o piata- va reveni in discutia publica avand si o miza atat de importanta. Constat ca traim intr-o perioada in care premise institutionale…

- "Plafonarea dobanzilor este o imensa tampenie! Dobanda este pretul pe care il platesti pentru bani. Intr-o economie de piata sa vii sa reglementezi un pret nu e ok!", a spus joi Gabriel Biris in cadrul unei conferinte organizate de FinMedia. "Si va spune asta un om care toata viata a lucrat cu bancile.…

- Felul in care se dialogheaza pe tema plafonarii dobanzilor nu este unul bun, iar bancherii se asteapta sa fie ascultati pentru a putea explica impactul masurii, mai ales efectul de runda a doua in care creditul nu va mai fi tot atat de accesibil, a afirmat, joi, Florin Danescu, presedinte executiv al…

- Plafonarea dobanzilor la credite, dezbatuta in Parlament, va genera efecte in lant, la care politicienii nu s-au gandit, sustine Bogdan Glavan, care avertizeaza ca o lege nu poate anula logica economica dupa care functioneaza o piata libera. "Omul trebuie sa invete ca nu tot ce zboara se mananca.…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat, miercuri, intrebat despre plafonarea dobanzilor la creditele ipotecare si de consum, ca statul nu trebuie sa intervina pe piata decat in cazul unor derapaje. „Dati-mi voie sa nu ma pronunt pe acest subiect (plafonarea dobanzilor la creditele…

- Veste buna pentru romanii care doresc sa obțina credite. Comisiile reunite ale Senatului, cea economica, juridica si de buget finante, au avizat favorabil, marți, 20 februarie, doua dintre cele trei proiecte de lege ale senatorului liberal Daniel Zamfir. Amendamentele legii care prevede plafonarea dobanzii…

- Dobanzile creditelor ar putea fi plafonate. Comisiile de specialitate din Senat au avizat propunerile facute de senatorul liberal Daniel Zamfir in acest sens. Și nu e singura masura care vine in sprijinul clienților bancilor aprobata azi.

- Una dintre cele trei propuneri legislative depuse de senatorul PNL, Daniel Zamfir, in Senat, si anume modificarea OG 13/2011 solicita limitarea dobanzilor la 2,625% pe an la imprumuturile in lei. Promovata initial ca modificare legislativa care sa limiteze dobanzile penalizatoare, in special cele…