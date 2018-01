Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marti ca liberalii nu semneaza sesizarile la CCR privitoare la legile justitiei anuntate de USR, deoarece sunt iesite din termen. "PNL a atacat in termen constitutional toate legile justitiei - 303, 304, 317 - si legea de modificare a ANI la Curtea Constitutionala,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a respins luni ideea posibilitatii scindarii formatiunii, aratand ca partidul este unul unitar si a evitat un raspuns cu privire la o eventuala sanctionare a deputatului Cezar Preda, ca urmare a anuntului acestuia ca deschide in cadrul formatiunii un grup crestin-democrat."PNL…

- CHIȘINAU, 20 ian – Sputnik. Magistrații de la Curtea Constituționala au stabilit vineri, 5 ianuarie, interimatul funcției de președinte al Republicii Moldova în cazul promulgarii Legii cu privire la completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova. Potrivit Curții, au fost întrunite…

- Curtea Constituționala, in calitatea sa de garant al Constituției, a oferit, astazi, o soluție pentru blocajul instituțional generat de președintele Igor Dodon, care a decis in mod repetat sa ignoreze normele Legii Supreme. In calitate de președinte interimar, voi semna in perioada urmatoare decretul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a cerut, joi, majoritatii guvernamentale PSD-ALDE „sa deschida bine ochii” si sa abandoneze de urgenta agenda retrograda impotriva Justitiei, afirmand ca situatia din Romania inca poate fi corectata pentru a nu ajunge intr-o postura similara Poloniei.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a sustinut, duminica, un discurs in cadrul Congresului National al Organizatiei Femeilor Liberale, in care a explicat ca exista un soi de conservatorism și o reținere a femeilor in a se lupta de pe picior de egalitate cu barbații in politica. Discursul lui Orban vine…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, vineri, pentru MEDIAFAX, ca va actiona in baza mandatului primit la Congres, care prevede sustinerea candidaturii presedintelui Klaus Iohannis pentru al doilea mandat, refuzand sa comenteze declaratiile lui Viorel Catarama, prim-vicepresedinte Sector 2.

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a respins, miercuri, sesizarile USR si PNL cu privire la Hotararea Parlamentului nr. 69/2017 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru legile Justitiei, potrivit unor surse din CCR. Uniunea Salvati Romania a depus…

- Sesizarile PNL si USR privind hotararea Parlamentului de constituire a Comisiei speciale privind legile Justitiei, condusa de deputatul PSD Florin Iordache, vor fi dezbatute miercuri de Curtea Constitutionala. Tot azi, in plenul Camerei Deputatilor, se modifica doua legi ale Justitiei. In cazul in care…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, s-a intalnit luni cu omologul sau egiptean, Abdel Fattah al-Sisi, la Cairo, pentru a discuta despre construirea primei centrale nucleare in Egipt si tensiunile din Orientul Mijlociu, intensificate recent, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri ca liberalii susțin varianta alegerilor anticipate, punctand ca PSD nu mai are legitimitate, in contextul in care programul de guvernare nu mai are nicio legatura cu cel prezentat in campania...

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a scris miercuri pe Facebook ca, in cazul in care conducerea PSD nu il da afara din partid pe senatorul Serban Nicolae dupa jignirile aduse deputatei USR Cosette Chichirau, inseamna ca isi asuma public comportamentul deviant al acestuia, potrivit news.ro.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, i-a transmis primarului general al Capitalei Gabriela Firea sa renunte la ideea de a organiza un targ in Piata Victoriei, mentionand ca in caz contrar va fi personal responsabila de ce se va intampla de acum inainte. ...

- ”Pozitia exprimata de deputatul Dragnea si de senatorul Tariceanu sunt pozitiile lor personale, deci nu au calitatea sa angajeze Parlamentul. Ceea ce au facut reprezinta o uzurpare de calitate, un abuz, iar parlamentarii PNL s-au delimitat si se vor delimita categoric de pozitia exprimata de deputatul…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a precizat, marti, ca el este cel care exprima pozitia oficiala a patidului si ca deputatul PNL Catalin Predoiu a exprimat un punct de vedere individual referitor la comunicatul Departamentului de Stat al SUA. PNL saluta pozitia exprimata de Departamentul de Stat privitor…

- „Este o moțiune care are argumente suficient de puternice incat sa convinga orice parlamentar care mai are o urma de conștiința și care asculta de voința cetațeanului și nu de dictatul lui Liviu Dragnea și Tariceanau. Vom face tot ce depinde de noi ca sa treaca aceasta moțiune”, a afirmat Ludovic Orban…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susține ca aceasta comisie speciala de modificare a legilor justiției s-a transformat intr-un ”pluton de execuție” al independenței justiției. Pe langa faptul ca liberalii s-au retras de la dezbaterile comisiei, aceștia intenționeaza sa sesizeze, in calitate de grupuri…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, luni seara, ca formatiunea sa a stabilit persoanele care ar urma sa negocieze cu celelate partide sustinerea motiunii de cenzura impotriva Guvernului Tudose.

- Președintele PNL a ajuns la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Este un nou termen din procesul in care Ludovic Orban este judecat pentru ca si-ar fi folosit influenta, ca sa obtina foloase necuvenite.

- PNL depune luni la Avocatul Poporului sesizarea in vederea contestarii la CCR a Ordonanței de Urgența de modificare a Codului Fiscal. Sesizarea va fi depusa la ora 13:00, de catre purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca si de catre deputatul Ioan Cupsa, presedintele Comisiei Juridice a PNL. Doar Avocatul…

- PNL va iniția moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Tudose. Președintele PNL, Ludovic Orban a spus ca felul in care actioneaza Guvernul ”impune ca necesitate depunerea motiunii de cenzura”. PNL va sesiza totodata Avocatul Poporului pentru a ataca la Curtea Constitutionala ordonanta de modificare…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a anunțat miercuri ca va propune Biroului Politic Executiv al PNL inițierea și depunerea unei moțiuni de cenzura la adresa Guvernului Mihai Tudose. PNL va sesiza totodata Avocatul Poporului pentru a ataca la Curtea Constituționala ordonanța de…

- Presedintele liberalilor, Ludovic Orban, a anuntat, in sedinta de luni a conducerii partidului, faptul ca il va demite pe Florin Alexe, presedintele PNL Sector 3, de la sefia organizatiei, motivul fiind apropierea acestuia PSD, potrivit unor surse politice. Pe scurt, Orban ia prima masura impotriva…

- Au fost proteste în București și în alte zeci de orașe din țara. „Continuam ce am început iarna trecuta”, „Nu vrem sa fim o nație de hoți”- au spus românii care au ieșit din nou în strada pentru a-și arata nemulțumirea fața de Guvern. Oamenii…

- Dan Barna a anutat ca USR va promova in Parlament, in perioada urmatoare, o serie de initiative legislative elaborate in comun cu Platforma Romania 100. ”Avem aceleasi valori, avem aceleasi principii, multi dintre colegii mei sustin Platforma Romania 100 si de aceea noi avem o colaborare deschisa…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, vineri, la Timisoara, ca este convins ca PSD are pregatite anumite amendamente la legile justitiei pe care le va introduce in camera decizionala ”pe ultima suta de metri”, adica ”noaptea ca hotii”. Orban spune ca ”obiectivul real al partidului de guvernamant…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca Biroul executiv al liberalilor a decis cu unanimitate de voturi desemnarea fostului jurnalist Ionel Danca purtator de cuvânt al partidului. "Biroul Executiv al PNL a decis în unanimitate desemnarea în calitate…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca liberalii ii vor cere Avocatului Poporului sa atace la Curtea Constitutionala (CCR) ordonantele de guvern privind modificarile fiscale, despre care acesta spune ca sunt "aberatii.

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a criticat sambata, la Iași, faptul ca, in campania electorala, social-democrații au facut promisiuni care acum nu pot fi indeplinite, susținand ca, "in mod deliberat, s-au promis lucruri ce nu pot fi realizate". "Se vede tot mai limpede, și…

- Curtea Constitutionala de la Chisinau a decis, marti, ca Parlamentul poate demara procedura de suspendare din functie a presedintelui Igor Dodon dupa ce acesta din urma a respins de doua ori candidatura lui Eugen Sturza la functia de ministru al Apararii, relateaza Pro Tv Chisinau .

