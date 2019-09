Orban: PNL își propune creșterea vârstei de pensionare a polițiștilor și magistraților „In ceea ce privește varsta de pensionare, trebuie schimbata aceasta situație. Se pensioneaza oameni activi la varsta de 41, 45 de ani, de 39 din propunerile care au fost formulate. In ceea ce privește pe polițiști cu siguranța trebuie crescuta varsta de pensionare. Și la magistrați, fara discuție. Deci, in general, unde exista niște categorii privilegiate, care au dreptul atat timp cat sunt activi și au putere de munca sa fie activi, trebuie sa fie activi. Nu trebuie sa beneficieze de condiții de pensionare speciala. In timp ce un care lucreaza pe pensie de contributivitate se pensioneaza… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban a anunțat ca, atunci cand PNL va ajunge la guvernare, va propune creșterea varstei de pensionare a polițiștilor și magistraților, precizand ca oameni care au putere de munca se pensioneze la varste de 41 de ani, uneori chiar 39 de ani, și acest lucru nu ar trebui sa se intample.„In…

- "Bineințeles ca vom crește varsta de pensionare a polițiștilor și magistraților", a raspuns Ludovic Orban la intrebarea pusa la Romania TV. Liderul PNL a declarat ca varsta actuala de pensionare a celor doua categorii profesionale este prea mica și ca atat polițiștii, cat și magistrații trebuie…

- Vesti bune pentru pensionari, punctul de pensie se va majora de la 1 septembrie de la 1.100 de lei, la 1.265 de lei. Tot de la aceasta data, nivelul indemnizatiei sociale pentru pensionari se majoreaza de la 640 lei la 704 lei. De asemenea, indemnizatia pentru insotitor in cazul pensionarilor…

- Dupa valul de critici stârnite de declarațiile senatorului liberal Florin Cîțu referitoare la bugetari, liderul PNL, Ludovic Orban, intervine și precizeaza ca funcționarii care își fac treaba nu sunt în pericol, însa „instituțiile conduse de PSD au fost împanate…

- Radu Ioanid, director in cadrul Muzeului Holocaustului din Washington, vorbeste, intr-un interviu pentru Romania literara, despre fenomenul Holocaustului in Romania, in contextul in care Primaria Capitalei a respins proiectul unui Muzeu al Istoriei Evreilor si al Holocaustului. „Muzeul romanesc trebuie…

- "In chestiunea ordonantelor de urgenta noi am spus ca trebuie sa facem un pas mai curajos, un pas mai hotarat si trebuie sa eliminam din Constitutia Romaniei institutia ordonantelor de urgenta. Legiferarea se face in Parlament si daca vrem stat de drept, institutii solide - Parlament, Guvern si celelalte…

- Anunț important pentru femeile din Romania. Noua Lege a pensiilor vine cu mari surprize pentru ele, dar mai ales pentru cele care au mai mulți copii. Potrivit legii, varsta standard de pensionare este de 65 de ani, iar stagiul minim de cotizare este de 15 ani, atat pentru femei, cat si pentru barbati.…

- Federatia Sindicatelor Democratice ale Politistilor din Romania solicita Sectiei speciale de investigare a magistratilor cercetarea modului in care s-a hotarat adoptia fetitei de opt ani din Baia de Arama, precum si a modului de punere in aplicare a hotararii.