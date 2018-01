Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, prezent la Bistrita pentru a petrece Revelionul in mijlocul a aproximativ 400 de liberali din zona, a declarat ca asteapta de la Noul An "sa plece PSD", considerand ca efectele actualei guvernari sunt "extrem de negative", potrivit news.ro.

- Noua Zeelanda a intrat in noul an la 11.00 GMT, adica ora 13.00 in Romania. Trecerea in 2018 a fost sarbatorita cu aprinderea unor artificii care au cantarit o jumatate de tona, din Sky Tower, aflat in orasul Auckland. Pregatirile pentru spectacol au inceput in urma cu sase luni, pentru a garanta…

- Presedintele Klaus Iohannis isi va petrece Revelionul in Sibiu, el fiind asteptat la miezul noptii in Piata Mare. Premierul Mihai Tudose a ales sa sarbatoreasca noaptea dintre ani la Braila. ”In familie”, a spus Tudose, intrebat unde va sarbatori de revelion. Fostul presedinte…

- La Brasov, pe scena amenajata in Piata Sfatului, in apropierea bradului de Craciun, programul va incepe la ora 22,30, cu muzica populara sustinuta de Ansamblul Folcloric "Tara Barsei" si interpretul de muzica populata Marius Ciprian Pop. Dupa o ora, va urca pe scena trupa Compact B, avandu-l…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, i-a transmis, marti, o scrisoare deschisa premierului Mihai Tudose, cerandu-i sa opreasca „atrocitatile” propuse pentru modificarea legilor Justitiei si sa nu se comporte ca o marioneta sforarita de grupul toxic Dragnea–Tariceanu. „Va somez sa luati atitudine fata de…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a enuntat, luni, ipoteza convocarii unui referendum pe tema monarhiei, el apreciind ca poporul roman poate fi intrebat daca vrea republica sau monarhie si aratand ca PSD nu exclude ca un astfel de referedum sa aiba loc in viitorul apropiat.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, spune ca liberalii vor ataca la Curtea Constitutionala legile justitiei, daca vor trece de Parlament. Pe de alta parte, spune el, UDMR, care este membru PPE, are obligatia de a vota impotriva propunerilor PSD.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminica, la Congresul Organizatiei Femeilor Liberale, ca oameni care l-au ponegrit pe regele Mihai I si nu l-au lasat nici macar sa vina in tara au plans cu "lacrimi de crocodil" la catafalcul Majestatii sale, afirmand ca "un comunist tot un comunist".

- Presedintele PNL Ludovic Orban a declarat luni ca solicitarea venita din partea Grupului de state impotriva coruptiei (GRECO) este doar ultimul dintr-o serie de mesaje transmise majoritatii guvernamentale de la Bucuresti in legatura cu modificarile aduse legilor justitiei.”Dupa pozitia Departamentului…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a cerut, duminica, cetațenilor, sa iasa in strada și sa protesteze pașnic, pentru a arata actualei puteri ca trebuie sa țina cont de ''ceea ce vrea majoritatea zdrobitoare din societate". *UPDATE Cioloș: Nu cred ca aceasta coaliție de la putere…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri ca liberalii susțin varianta alegerilor anticipate, punctând ca PSD nu mai are legitimitate, în contextul în care programul de guvernare nu mai are nicio legatura cu cel prezentat în

- Președintele PNL, Ludovic Orban, care a semnat vineri in cartea de condoleanțe deschisa la Palatul Elisabeta in memoria regelui Mihai, a spus ca și-a exprimat "durerea, tristețea și regretul profund" pe care le-a simțit la dispariția fostului suveran. El a regreta faptul ca regele…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri ca in Partidul Național Liberal (PNL) nu exista nici un conflict privind plafonarea dobanzilor la credite, precizand ca reprezentanții partidului sunt susținatorii principiului "contractul este legea parților". "Nu este nici…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a criticat, joi, proiectul de buget pe anul 2018, adoptat cu o zi in urma de Guvern, spunand despre el ca este "ca un roman SF care te adoarme de la prima pagina". Orban acuza faptul ca "Guvernul nu da niciun leu in plus pentru pensii, amana pentru 1 iulie, promitand…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marți ca liberalii susțin propunerea legislativa referitoare la reglementarea statutului juridic al Casei Regale a Romaniei. "Vom susține (n.r. — proiectul de lege). De altfel știți ca proiectul acesta de lege, discuțiile…

- Familiile care se intorc acasa pot solicita bunuri și servicii in valoare de pana la 3.000 de euro, in timp ce persoanele individuale pot primi bunuri și servicii in valoare de 1.000 de euro in țara lor, a precizat ministerul, adaugand ca noile ajutoare reprezinta o extindere a unui program, deja…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marți ca poziția Departamentului de Stat al SUA cu privire la legile Justiției coincide in cea mai mare masura cu poziția PNL și cu raportul MCV adoptat de Comisia Europeana. "Salutam poziția exprimata de Departamentul de Stat privitor…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a susținut luni seara ca in Romania bugetele au fost folosite intr-o anumita masura pentru mita electorala. „In Romania, dupa parerea mea, intre 1,4%, 25% și 300% din bugete s-au cheltuit pentru mita electorala — subvenții, și acum persista subvenția pentru diferența…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a lansat un apel catre liberali sa mearga la protestele din Piața Victoriei și din marile orașe ale țarii, proteste impotriva legilor justiției. Citește și: Televiziunile de știri au difuzat imagini cu Stela Popescu in sicriu- FOTO ”Am spus la caderea…

- Gigi Becali a afirmat ca și-ar dori sa-l transfere pe mijlocașul Alexandru Baluța (24 de ani) de la CS U Craiova, dar Marcel Popescu anunța ca jucatorul nu va ajunge la roș-albaștri. Președintele oltenilor susține ca Baluța ca pleca intr-un campionat puternic, indiferent de suma de transfer oferita…

- Cateva mii de oameni s-au strans joi in Parcul Izvor pentru a face un lanț uman in jurul Palatului Parlamentarului in timpul dezbaterii moțiunii de cenzura inițiate de PNL și USR. Oamenii poarta pancarte pe care se poate citi "Demisia PSDragnea", "Ziua și noaptea ca…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a criticat marți situația creata în fața Direcției Naționale Anticorupție la sosirea liderului social-democrat Liviu Dragnea, susținând ca nu trebuie pusa nicio forma de presiune asupra activitații instituțiilor.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, e invitatul lui Cosmin Prelipceanu, azi, la "Jurnalul de seara" de la Digi24. Motiunea de cenzura prin care liberalii spera sa dea jos Guvernul Tudose si avertismentul lui Ludovic Orban, care sustine ca PSD si ALDE pregatesc suspendarea presedintelui Klaus Iohannis,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat luni ca liberalii vor organiza din nou proteste in toate judetele din tara, inclusiv in Capitala, la Parlament, in ziua in care va fi dezbatuta si votata in Parlament motiunea de cenzura impotriva Guvernului Tudose, ”PSDragnea, in campanie muma, la putere…

- Florin Andone (24 de ani) nu traverseaza o perioada buna in cariera. Atacantul nu reuseste sa confirme la echipa nationala, iar la Deportivo La Coruna a ajuns rezerva. Situatia s-ar putea schimba in iarna, atunci cand gruparea spaniola spera sa-l vanda pe internationalul roman.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi, la Baile Herculane, ca este posibila o discutie in Comitetul Executiv de vineri privind un miting al partidului, daca vor fi social-democrati care o vor cere precizand ca un asemenea miting trebuie ”sa aiba sens” si sa se stabileasca exact scopul…

- Cristiano Ronaldo vrea sa plece de la Real Madrid in sezonul viitor, iar conducerea clubului spaniol de fotbal cunoaste deja intentia atacantului portughez. Conform cotidianului sportiv AS, starul lusitan doreste sa plece de la Real pe 30 iunie, comunicandu-i acest lucru presedintelui clubului madrilen,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, ca liderul PSD, Liviu Dragnea, pe numele caruia DNA a deschis dosar penal, ar trebui sa se retraga de la conducerea Camerei Deputatilor. Orban a comentat si prezenta social-democratilor la DNA, pe durata audierii lui Dragnea, spunand ca nu este normal…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca nu i se pare normal ca liderul social-democrat Liviu Dragnea sa vina insotit de bodyguarzi si sa se creeze grupuri de presiune la DNA, sustinand ca "indivizi de felul lui ar trebui sa faca un pas inapoi din politica", relateaza Agerpres.

- Șasele ca Vlad Chiricheș sa mai continue la Napoli sunt din ce in ce mai mici. Les-transferts.com anunța ca fotbalistul are mari șanse sa lase Italai pentru Franța. Bordeaux, Lille și Nantes sunt echipele care il doresc pe fundașul și capitanul echipei naționale, asta dupa ce in vara a fost la un pas…

- Liga Nationala de handbal a programat joi trei partide, doua din intrecerea feminina si alta din cea masculina. Cu doua zile inaintea mansei tur cu Debrecen din turul 3 preliminar al Cupei EHF la handbal feminin, SCM Craiova a pierdut suprinzator pe teren propriu cu CSM Roman, scor 25-22, intr-un…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a anunțat miercuri ca va propune Biroului Politic Executiv al PNL inițierea și depunerea unei moțiuni de cenzura la adresa Guvernului Mihai Tudose. PNL va sesiza totodata Avocatul Poporului pentru a ataca la Curtea Constituționala ordonanța de…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri ca premierul Mihai Tudose și ministrul de Finanțe, Ionuț Mișa, trebuie sa plece imediat din funcții pentru ca au mințit ca au avizul partenerilor sociali pentru schimbarile fiscale anunțate. "Prim-ministrul Mihai Tudose și ministrul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, sustine ca prim-ministrul Mihai Tudose si ministrul Finantelor Publice trebuie sa plece imediat din functii pentru ca au mintit ca au avizul partenerilor sociali pentru schimbarile fiscale anuntate. ”Prim-ministrul Mihai Tudose si ministrul Finantelor Publice trebuie…

- Presedintele PNL sustine ca in Justitie exista lucruri bune si dosare duse pana la capat, asa cum exista si ,,umbre''. Liberalii vor sa vorbeasca mai putin despre probleme, insa, atata vreme cat PSD si-a facut un scop din a arata neregulile din DNA, mai declara Ludovic Orban. In privinta partidului…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca Vasile Blaga nu a parasit niciodata partidul, aratand ca doreste ca verdictul dat de Tribunalul Bucuresti privind achitarea acestuia pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta "sa fie definitiv"."Domnul Blaga, in momentul in care…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni, in contextul criticilor supravietuitorilor din Colectiv ca in doi ani clasa politica nu a reusit sa se achite de promisiunile facute, ca nu toti oamenii sunt la fel, punctand ca toate masurile ar trebui luate de coalitia majoritara, conform Agerpres."Nu…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a precizat, vineri, ca va avea o discutie cu presedintele Consiliului Judetean Calarasi, Vasile Iliuta, care ar fi fugit de politisti, dupa ce a fost oprit in trafic.

- Anamaria Prodan, impresarul lui Nicolae Stanciu, a dat un interviu in Het Laatste Nieuws și a vorbit despre situația mijlocașului roman: "Conducerea lui Anderlecht mi-a spus ca va fi titular in acest sezon. Vreau sa vorbesc cu managerul clubului". ...

- Mara Mares, Radu Surugiu si Glad Varga candideaza pentru sefia TNL in cadrul Congresului de duminica la care vor participa 1.300 de delegati. Presedintele PNL, Ludovic Orban, va fi si el prezent la Congres.

- PNL solicita Guvernului sa renunte la plata defalcata a TVA PNL solicita Guvernului sa renunte la mecanismul obligatoriu de plata defalcata a TVA, precum si la transferul contributiilor sociale de la angajatori la angajati. Presedintele liberal, Ludovic Orban, considera ca trecerea…

- „Dragnea recunoaste cu nonsalanta ca a mintit. Ca si-a batut joc de parintii si bunicii nostri in campania electorala, promitandu-le cresterea pensiilor, promitandu-le adoptarea unei noi legi a pensiilor de la 1 octombrie. (...) Dragnea recunoaste ca a mintit si in privinta Legii salarizarii. S-a…

- Liga Naționala feminina de handbal, etapa a cincea. SCM Craiova a trecut HC Zalau. Duelul din Liga Florilor s-a incheiat cu un rezultat firesc, 31-24. Un rezultat previzibil, observa handbalvolei.ro, in condițiile in care Gheorghe Tadici a aliniat o echipa din care au lipsit Paula Vișan, Valentina Panici,…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a anunțat marți ca liberalii vor iniția modificarea Regulamentului Camerei Deputaților astfel incat demiterea președintelui acestui for sa poata fi inițiata de o treime dintre deputați sau de mai multe grupuri parlamentare. "Vom iniția o modificare…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, este asteptat, luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde este programata audierea sa in dosarul in care este acuzat ca ar fi cerut bani omului de afaceri Tiberiu Urdareanu pentru campania electorala la alegerile locale din vara anului 2016, informeaza Agerpres. …

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a lansat un atac la adresa PSD si a Guvernului condus de Mihai Tudose, in discursul sustinut sambata la Consiliul National al partidului. Orban a spus ca PNL trebuie sa declanseze un "razboi total" impotriva PSD - "o banda de hoti, de incompetenti, de tepari, de oameni…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat sambata ca situația politica este una extrem de grava, afirmand ca social-democrații sunt comuniști și ca dobanzile au crescut din cauza "prostiilor" facute de aceștia. "Situația politica (...) o consider extrem de grava. Avem…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat, sambata, ca prin masurile luate de Guvernul PSD si majoritatea din Parlament, liderii social-democrati arata ca sunt „comunisti“, fie e ca e vorba de domeniul economiei, fie ca e vorba de justitie.