- Proiectul privind Unirea Romaniei cu Republica Moldova caștiga tot mai mulți adepți in randul clasei politice din cele doua țari. Presedintele PNL, Ludovic Orban, afirma ca Romania este pregatita pentru Unirea cu Republica Moldova și explica necesitatea unui asemenea gest.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca Romania este pregatita pentru Unirea cu Republica Moldova, un proces in care tara noastra ar trebui sa faca mai mult si sa aduca "un plus de concretete" actiunilor sale, informeaza agerpres.ro. "Unirea o va face poporul prin decizia pe care o va…

- Presedintele chinez Xi Jinping si-a afisat puterea, sambata, fiind reales in unanimitate de catre Parlament intr-un nou mandat de cinci ani, numindu-l alaturi de el pe un aliat apropiat in postul de vicepresedinte, relateaza AFP. Cu pumnul ridicat, Xi Jinping, in varsta de 64 de ani, a jurat sa respecte…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a spus, in mesajul transmis, joi, cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, ca Romania ”nu are o viziune, nu are un proiect viabil”, ultimul scop comun fiind aderarea la Uniunea Europeana. ”Elita politica romaneasca nu poate sa se puna de acord nici macar asupra…

- Ludovic Orban, despre scandalul momentului in PSD: ”Noi n-am intrebat niciodata vreun sef SRI daca putem sau nu sa punem vreun ministru in Guvern” a spus președintele PSD, miercuri, dupa ce Liviu Dragnea l-a acuzat pe fostul premier Victor Ponta ca a intocmit lista Guvernului USL din 2012 cu implicarea…

- "Nicio lege inventata de Dragnea nu va putea sterge un adevar: este un condamnat definitiv pentru frauda electorala si un inculpat. Adevarul este ca PSD&ALDE, Dragnea&Tariceanu vor sa scape de dosare penale, sa nu fie anchetati si eventual condamnati. Chiar ei sunt cei care tara, care fura…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca este categoric impotriva ordonantelor de urgenta si ca in Romania trebuie ca legiferarea sa urmeze modelul altor state si sa fie facuta exhaustiv, cu renuntarea la actele normative cu caracter secundar. 'Sunt categoric impotriva ordonantelor de…

- Eckstein critica dur asocierea UDMR cu PSD-ALDE Fostul parlamentar de Cluj al UDMR, Eckstein Kovacs Peter, a criticat, in termeni duri, actuala politica a conducerii UDMR in relatia cu coalitia guvernamentala PSD-ALDE. Fostul parlamentar de Cluj Eckstein Kovacs Peter a postat duminica pe Facebook…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi, in legatura cu afirmatiile prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, ca Europa este "cu ochii" pe Romania si ca in cazul in care reprezentantii majoritatii parlamentare nu vor intelege acest lucru, tara noastra va fi tratata in continuare…

- "Nu am discutat despre subiectul asta, dar aici eu am opinie foarte clara, nu este nici impotriva, nici pentru, dar noi ne putem ghida doar dupa Constitutie si dupa legi. Deocamdata legile din Romania spun despre o anumita procedura, este singura care poate sa fie valabila. (...) Noi propusesem schimbarea…

- Senatul a adoptat Legea privind plafonarea dobanzilor la credite, propunere a liberalului Daniel Zamfir. Legea a fost adoptata cu 73 de voturi pentru, 8 abțineri și 18 impotriva. PNL a decis sa nu susțina acest demers. Proiectul merge la Camera Deputaților, for decizional. Presedintele PNL, Ludovic…

- "Nu am luat inca o decizie. Am mandatat Comisia Juridica a Partidului National Liberal sa demonteze insailarea de extrase din presa, care a stat la baza propunerii de revocare formulata de ministrul Justitiei. De asesmenea, ne manifestam increderea in presedintele Romaniei si in Consiliul Superior…

- Consiliul National al PNL si Biroul Politic National al partidului se vor intruni pe 12 martie, a anuntat, luni, presedintele liberalilor, Ludovic Orban. Intrebat daca exista o legatura intre aceste sedinte si data de 5 martie cand presedintele PNL va primi o pronuntare in dosarul sau, Orban…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a criticat luni anuntul premierului Viorica Dancila privind mentinerea lui Darius Valcov in aparatul propriu de lucru al prim-ministrului, sustinand ca acest lucru denota "lipsa de respect fata de puterea judecatoreasca si criteriile de integritate" a partidului de…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri ca exista o serie de pericole care risca sa se adanceasca in cazul in care Guvernul va continua politica de tip "populist-electoralista". "Au dat o OUG prin care sa plateasca contributiile de sanatate la bugetul de stat. Este o ineptie inimaginabila…

- Liberalii vor vota împotriva, la vedere, la învestirea Guvernului Dancila, a anuntat duminica presedintele PNL, Ludovic Orban, care a facut apel la parlamentarii care "mai au capul pe umeri si mai au un pic de sensibilitate fata de soarta României" sa faca la fel. …

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminica seara, ca liberalii vor vota, cu bilele la vedere, impotriva investirii guvernului Dancila.” Sper ca nimeni nu-si imagineaza ca Vasilica Vorica Dancila va fi premierul țarii”, a spus Orban, care a facut apel catre parlamentarii minoritatilor si UDMR…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat duminica, la Antena 3, ca liberalii vor vota impotriva investirii noului Guvern, iar ministrilor propusi sa faca parte din Cabinetul Dancila "le vor face viata grea" la audierile din comisiile parlamentare de specialitate, cu intrebari pe subiecte extrase…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, sâmbata, un mesaj cu ocazia Zilei Internationale a comemorarii victimelor Holocaustului, în care afirma ca România continua sa lupte împotriva oricarei forme de antisemitism, rasism, xenofobie si discriminare. "Rugaciunile si gândurile…

- Ludovic Orban, președintele PNL , vine la interviurile Libertatea LIVE . Se mai aude vocea opoziției intr-un peisaj politic dominat de coaliția PSD-ALDE? Cum vede președintele principalului partid de opoziție din Romania reforma fiscala promovata de Guvern si decizia Curtii Constituționale legata de…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a prezentat, marti, o analiza a primului an de guvernare PSD-ALDE, afirmand ca din 724 de masuri asumate doar 33 au fost indeplinite si ca ar fi ”o nesimtire” din partea unui ministru din guvernele anterioare sa spere ca va fi desemnat in viitorul Cabinet. ”(…) Acest…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca majoritatea parlamentara incearca sa genereze obligatii pentru cetateni care nu se gasesc in Constitutie, anunțand ca liberalii vor fi impotriva proiectului anuntat de deputatul PSD Oana Florea. Totodata, daca proiectul de lege va fi adoptat, PNL il…

- Primarul general, Gabriela Firea, il acuza din nou pe presedintele PNL Bucuresti, Cristian Busoi, ca ar fi dat ordin consilierilor PNL sa blocheze construirea Spitalului Metropolitan. Firea face un apel la presedintele PNL, Ludovic Orban „sa ia masuri impotriva lui Busoi”.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi ca liberalii vor vota in Parlament impotriva Guvernului Dancila si ca vor incerca sa discute cu toti parlamentarii pentru a incerca impiedicarea validarii noului Executiv. "PNL va vota impotriva Guvernului. De asemenea, vom incerca sa vorbim, daca mai…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi, la Europa FM, ca decizia presedintelui Klaus Iohannis de a o nominaliza pe Viorica Dancila in functia de premier nu coincide cu pozitia PNL si ca, daca UDMR nu va vota noul Cabinet in Parlament, exista sanse ca acesta sa nu fie investit. “Este…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, la finalul consultarilor cu președintele Klaus Iohannis de miercuri, 17 ianuarie, ca liberalii susțin varianta alegerilor anticipate, pentru ca romanii s-ar fi razgandit de la ultimele alegeri parlametare pana acum.Vezi și: Topul partidelor: Pe…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, marti seara, ca in masura in care principiile USR vor fi asumate de un premier liberal, formatiunea sa este pregatita sa sustina un prim-ministru de la PNL. El a precizat ca principiile partidului pe care il conduce sunt impartasite in mare parte de liberali.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a comentat, luni seara, pentru Mediafax, demisia premierului Mihai Tudose, afirmand ca in PSD nu s-a gasit inca „sluga perfecta pentru Liviu Dragnea”, afirmand ca partidul de guvernamant este in criza si singura solutie este organizarea alegerilor anticipate.Premierul…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a afirmat, luni, pe Facebook, ca ministrul nu poate cere revocarea premierului, afirmand ca ”nicaieri in Constitutie nu este implicat CEx-ul, baronii sau DADDY (Liviu Dragnea-n.r.)”. ”Despre criza din PSD ! Intr-un context european important, de care Romania…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, marti, ca problema autonomiei Tinutului Secuiesc este discutata de ”foarta multa vreme” si ca este deschis dialogului, afirmand ca in ceea ce priveste drepturile minoritatilor Romania este un exemplu pozitiv in Europa.

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, intr-o conferinta de presa sustinuta alaturi de liderii celorlalte doua formatiuni, Biro Zsolt (PCM) si Szilagyi Zsolt (PPMT), ca exista trei feluri de autonomie pe care o revendica - teritoriala, locala si culturala, despre care ar vrea sa discute cu majoritatea…

- Am luat act cu neplacuta surprindere despre inițiativa liderilor celor trei formațiuni politice maghiare din Romania, UDMR, PPMT si PCM de a semna astazi la Cluj Napoca o rezoluție comuna prin care solicita autonomia teritoriala a ”Ținutului Secuiesc” și statut special pentru regiunea Partium. Read…

- „Sunt de-a dreptul revoltat de aceasta atitudine politica provocatoare pe care liderii maghiari au ales sa o adopte la inceputul anului in care sarbatorim Centenarul Unirii. Consider aceasta abordare total neinspirata si daunatoare. Semnalul dat astazi de partidele maghiare din Romania este condamnabil…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a criticat luni situatia din interiorul PSD si a afirmat ca jumatate dintre ministerele existente in Guvern ar trebui desfiintate. „Mult mai important astazi pentru Romania este faptul ca avem un partid de guvernamant care este foarte putin preocupat de ceea ce se…

- PNL respinge solicitarile UDMR, PCM si PPMT privind autonomia tinutului secuiesc, a anuntat luni presedintele liberalilor, Ludovic Orban. "Le respingem categoric. Se stie foarte clar ca in Constitutie sunt anumite chestiuni care nu pot fi revizuite. (...) In ceea ce priveste autonomia exista autonomie…

- Șefii partidelor maghiare din România: UDMR, PPMT si PCM au semnat o declarație comuna prin care cer autonomie regionala sau teritoriala, autonomia locala si cea culturala. ”La sfârsitul anului 2017, cu ocazia aniversarii a 25 de ani de la Declaratia…

- NEWS ALERT Ofensiva maghiara in anul centenarului! Vor autonomie teritoriala - VIDEO O "Ungarie mica" in mijlocul Transilvaniei! Asta isi doresc liderii partidelor maghiare din Romania, care solicita modificarea Constitutiei pentru a permite autonomia pe criterii teritoriale. Si asta tocmai in anul…

- Presedintele PPMT, Szilagyi Zsolt, a declarat, duminica, ca declaratia care va semnata va stabili niste principii comune. ”Uniunea Democrata Maghiara din România (UDMR), Partidul Popular Maghiar din Transilvania (PPM) si Partidul Civic Maghiar (PCM) vor semna o luare de pozitie…

- Presedintele moldovean Igor Dodon a declarat, vineri, ca nu exclude punerea în aplicare a unor planuri de destabilizare a Republicii Moldova în anul 2018, cu ocazia celebrarii Centenarului Marii Uniri de catre România, relateaza site-ul deschide.md.

- Dupa ce au primit cadou Legea privind inființarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu-Mureș, unii lideri maghiar pluseaza – Legea pricind Autonomia Ținutului Secuiesc. Ei susțin ca e timpul unei autonomii ca in Catalonia și au depus in acest sens și un proiect de lege in Parlamentul Romaniei.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a cerut, joi, majoritatii guvernamentale PSD-ALDE „sa deschida bine ochii” si sa abandoneze de urgenta agenda retrograda impotriva Justitiei, afirmand ca situatia din Romania inca poate fi corectata pentru a nu ajunge intr-o postura similara Poloniei.