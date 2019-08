Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat sambata ca liberalii sunt pregatiti in orice moment sa-si asume raspunderea guvernarii, aratand ca in noua sesiune parlamentara va fi depusa o motiune de cenzura. "PNL este pregatit in orice moment sa-si asume raspunderea guvernarii. Avem solutii, avem oameni de calitate, vrem sa readucem normalitatea, competenta si meritocratia in functionarea institutiilor publice si in orice moment Romania are nevoie de noi, PNL este pregatit sa-si asume raspunderea guvernarii. (...) Cu siguranta vom depune motiune de cenzura in sesiunea parlamentara septembrie-decembrie.…