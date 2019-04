Modificarile propuse la Legea privind organizarea si desfasurarea referendumului "incalca in mod barbar atat Constitutia Romaniei, cat si deciziile Curtii Constitutionale referitoare la libertatea de exprimare pe care o are Presedintele Romaniei", declara, intr-un comunicat de presa, presedintele PNL, Ludovic Orban. El afirma ca Autoritatea Electorala Permanenta a pus in dezbatere publica un proiect de Ordonanta de Urgenta pe care Guvernul intentioneaza sa il adopte, elaborat impreuna cu Ministerul Afacerilor Interne, prin care este modificata Legea 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului.…