- „Stiti foarte bine ca in fiecare sesiune parlamentara avem dreptul de a depune o motiune de cenzura, vom folosi acest drept constitutional, in momentul cel mai potrivit in care vom considera ca Guvernul este in cea mai proasta situatie si in care consideram noi ca exista cele mai mari sanse ca o…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat, la Palatul Parlamentului, ca PNL va depune o moțiune de cenzura „in momentul in care Guvernul PSD – ALDE” se afla „in cea mai proasta situație”. De altfel, prim-vicepresedintele PNL, Raluca Turcan, a anuntat in cadrul Consiliului National al partidului, ca…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca o motiune de cenzura va fi initiata pana la sfarsitul acestei sesiuni, dar acest lucru se va intampla in momentul "cel mai potrivit", cand va considera ca Guvernul este in "cea mai proasta situatie" si sunt "cele mai mari sanse" ca aceasta sa treaca.

- PNL este singura formatiune care poate sa schimbe destinul Romaniei si trebuie sa guverneze, a declarat duminica deputata Raluca Turcan, prim-vicepresedinte al partidului, care a anuntat ca liberalii vor depune si in actuala sesiune parlamentara o motiune de cenzura la adresa Guvernului. "As dori ca…

- Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan a anuntat duminica, in cadrul Consiliului National al partidului, ca parlamentarii liberali vor depune si in aceasta sesiune parlamentara o motiune de cenzura impotriva Guvernului, afirmand ca vor strange toate fortele politice din Parlament pentru a indeparta…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminica, dupa congresul PSD, ca Jandarmeria si Politia Locala au fost transformate in instrumente de lupta a PSD impotriva cetatenilor si ca noul slogan al social-democratilor este "Baga-i in duba" sau "Vine duba".

- Decizia pronuntata luni de instanta suprema este definitiva, fiind mentinuta astfel decizia luata in 31 ianuarie 2017 de un complet de trei judecatori al instantei supreme. "Ma consider nevinovat. Nu am abuzat de influenta politica. Nu am facut nici cea mai mica aluzie la aceasta functie. Nu am avut…

- PNL considera ca cererea de revocare a sefei DNA nu este justificata Președintele PNL, Ludovic Orban. Foto: facebook.com/pnl.ro Liberalii considera ca raportul ministrului Tudorel Toader, pe baza caruia acesta a cerut revocarea procurorului sef al DNA, nu este argumentat juridic. "Am…

- PNL nu a luat o decizie cu privire la sustinerea motiunii simple impotriva ministrului Justitiei anuntata de USR, a declarat, luni, presedintele liberalilor, Ludovic Orban, care a adaugat insa ca Tudorel Toader nu mai are ce cauta in fruntea MJ. "Nu am luat inca o decizie. Am mandatat…

- Presedintele USR, deputatul Dan Barna, a declarat, vineri, la Antena 3, ca USR depune moțiune impotriva lui Tudorel Toader. USR considera ca ministrul Justiției, Tudorel Toader, a incalcat „toate...

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, sustine ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, este "avocatul penalilor", in contextul declaratiilor acestuia in care a solicitat revocarea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. "Saptamana trecuta, cu o prestatie demna de Oscar, Tudorel ne-a pacalit pe toti.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, il critica pe liderul PSD, Liviu Dragnea, pentru afirmatiile privind inflatia si arata ca raspunderea integrala pentru cresterea acesteia apartine guvernelor sustinute de PSD. "Nerusinare maxima! Dragnea arata cu degetul spre Banca Nationala pentru inflatia scapata…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, reafirmase luni ca la sedinta CExN de miercuri va urma sa fie discutata evaluarea secretarilor de stat si ca nu are de gand "sa execute pe nimeni". El a adaugat ca Guvernul va fi cel care va propune restructurarea sau comasarea unor institutii. Miercuri, a…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri ca exista o serie de pericole care risca sa se adanceasca in cazul in care Guvernul va continua politica de tip "populist-electoralista". "Au dat o OUG prin care sa plateasca contributiile de sanatate la bugetul de stat. Este o ineptie inimaginabila…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat miercuri ca liberalii urmeaza sa depuna la Parlament, cel mai probabil in maximum doua saptamani, un proiect de lege pentru stabilirea unei formule de crestere a salariului minim. "PNL, la ora actuala, pregateste un lucru de bun simt, un lucru simplu: sa nu…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, miercuri, ca orice angajat din România poate sa dea în judecata Guvernul si sa ceara sa-i fie platite contributiile de sanatate, afirmând ca sunt pericole care risca "sa se

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, miercuri, ca liberalii cauta temeiuri de neconstitutionalitate pentru a ataca la CRR Legea privind infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu Mures,afirmand ca adoptarea acesteia a fost posibila pentru ca UDMR este „carja” Guvernului PSD-ALDE.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, miercuri, ca orice angajat din Romania poate sa dea in judecata Guvernul si sa ceara sa-i fie platite contributiile de sanatate, afirmand ca sunt pericole care risca "sa se adanceasca" daca politica "populist-electoralista va continua".

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, afirma ca majorarea "artificiala" a salariilor angajatilor din mediul privat risca sa afecteze zeci de mii de companii, sustinand si ca in administratia centrala cresterile salariale promise se dovedesc a fi o noua "minciuna gogonata" a Guvernului PSD-ALDE. …

- Lideri ai PNL au reacționat azi, dupa ce ministrul Muncii a dat explicații privind salariile. Lia Olguța Vasilescu a ținut o conferința de presa, dupa ce sindicaliștii și mai multe categorii de bugetari au reclamat scaderi ale salariilor in luna februarie, dupa intrarea in

- Ministrii propusi pentru Cabinetul Viorica Dancila vor fi audiati, luni, in comisiile parlamentare de specialitate, iar plenul se va intruni, in sesiune extraordinara, pentru votul de investitura a noului Guvern. În cursul dimineţii, începând cu ora 8,00 şi până…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat vineri, la Slatina, despre ministrii propusi in Cabinetul Dancila, ca "aproape niciunul nu e la locul lui" si ca au fost nominalizati pentru aceste functii "oameni care nu cunosc domeniul". El a opinat ca printre cauzele care au determinat nerealizarea obiectivelor…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri, la Slatina, ca nu vede un motiv pentru demararea procedurii de revocare din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, adaugand ca, daca ar fi existat unul, ministrul Justitiei ar fi initiat pana acum propunerea de revocare. …

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a prezentat ieri „Cartea Neagra a guvernarii PSD” in care se arata ca din cele 724 de masuri asumate de Guvernul PSD-ALDE, coaliția majoritara a indeplinit complet doar 33.

- Președintele PSD, Ludovic Orban, a prezentat un document in care este analizat gradul de realizare al programului de guvernare al PSD-ALDE in primul an la putere. Liberalii arata ca din 724 de masuri asumate de Guvernul PSD-ALDE, nu au fost indeplinite complet intr-un an de guvernare decat 33, potrivit…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca in actuala situatie premierul viitorului Guvern va fi, mai degraba, un administrator, asa cum ar fi trebuit sa fie si premierii Grindeanu si Tudose."Poate era bine sa fii discutat acest lucru de la inceput si cu ceilalti doi premieri.…

- Apele au inceput sa se agite din nou in jurul declaratiei 600, document ce ar trebui completat si depus de o parte din persoanele care obtin venituri din activitati independente. Dupa ce au aparut numeroase voci care au contestat utilitatea formularului si au acuzat ca nu face decat sa mareasca birocratia,…

- ”Revolta impotriva deciziei Presedintelui Romaniei de nominalizare a unui candidat pentru functia de Prim-ministru din partea majoritatii parlamentare este la fel de justificata ca judecata ca Opozitia este de vina pentru ca nu are suficiente voturi sa opreasca ceea ce face PSD – ALDE la guvernare”,…

- Presedintele PSD recunoaste ca nu a avut mana buna la precedentele nominalizari, astfel incat se bazeaza acum pe inspiratia colegilor. Dragnea sustine ca principalul repros adus lui Mihai Tudose este starea conflictuala pe care a introdus-o in Guvern, dar si intre Executiv si partid. Seful PSD crede…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca demisia lui Mihai Tudose arata ca PSD este un partid aflat in criza. Orban spune ca partidul pe care il conduce considera ca in aceasta situație, cea mai buna soluție este declanșarea unor anticipate. Intr-un punct de vedere postat pe pagina de socializare…

- Comitetul Executiv Național al PSD se va reuni marți, la ora 11.00, pentru a desemna persoana care fi propusa președintelui Iohannis pentru funcția de prim-ministru. Secretarul general adjunct al PSD, Codrul Ștefanescu, a declarat ca Liviu Dragnea nu va participa la ședința CEx. Președintele…

- Carmen Dan nu demisioneaza din funcția de ministru de Interne. Anunțul a fost facut de Carmen Dan, intr-o conferința de presa susținuta joi seara, la sediul MAI. „Guvernul este unul politic, iar miniștrii sunt numiți in forurile statutare și tot acolo se decide retragerea lor din Guvern”, a spus Carmen…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a sustinut joi ca, din informatiile pe care le detine, reiese ca Guvernul nu a respectat angajamentul de a aloca 2% din PIB in 2017 pentru inzestrarea Armatei si a afirmat ca, in cazul in care aceasta informatie va fi confirmata de executia bugetara, ministrul Apararii,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a respins luni ideea posibilitatii scindarii formatiunii, aratand ca partidul este unul unitar si a evitat un raspuns cu privire la o eventuala sanctionare a deputatului Cezar Preda, ca urmare a anuntului acestuia ca deschide in cadrul formatiunii un grup crestin-democrat."PNL…

- Angela Merkel si aliatii sai conservatori s-au intalnit, la Berlin, cu reprezentanti ai Partidului Social Democrat (SPD), inainte de lansarea unor discutii, care se anunta complicate, in vederea incercarii de a forma un Guvern, scrie AFP.Citește și: Președintele executiv al PSD: Nu excludem…

- Purtatorul de cuvant al PNL Ionel Danca, a precizat ca reprezentantii ONG-urilor care s-au intalnit, miercuri, cu premierul Mihai Tudose, ar fi trebuit sa-i ceara demisia, aceasta fiind „singura cerere indreptatita”. „Singura cerere indreptatita a protestatarilor din strada impotriva modificarilor la…