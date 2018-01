Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a precizat, marti, ca parlamentarii PNL nu semneaza sesizarile care vor fi depuse de USR la Curtea Constitutionala pentru ca au iesit din termen, afirmand ca liberalii au atacat la timp toate legile justitiei si legea ANI.

- Grupurile parlamentare ale Partidului National Liberal (PNL) vor solicita Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) sa ceara Comisiei de la Venetia un punct de vedere fata de sesizarile de neconstitutionalitate formulate de liberali si Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) asupra legilor Justitiei,…

- Grupurile parlamentare ale PNL vor solicita CCR sa ceara Comisiei de la Venetia un punct de vedere fata de sesizarile de neconstitutionalitate formulate de PNL si de ICCJ cu privire la legile justitiei, a declarat, luni, presedintele PNL, Ludovic Orban.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri intr-un interviu la Antena 3 ca nicio prevedere din legile justiției nu afecteaza independența justiției și nici nu afecteaza activitatea magistraților, dand ca asigurari ca modificarile reprezinta un pas contra abuzurilor. „Eu sper ca aceste…

- Purtatorul de cuvant al PNL Ionel Danca, a precizat ca reprezentantii ONG-urilor care s-au intalnit, miercuri, cu premierul Mihai Tudose, ar fi trebuit sa-i ceara demisia, aceasta fiind „singura cerere indreptatita”. „Singura cerere indreptatita a protestatarilor din strada impotriva modificarilor la…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, sustine ca Guvernul si majoritatea parlamentara PSD-ALDE ar face o mare greseala sa ignore avertismentul dat de presedintele PPE, Joseph Daul, cu privire la legile Justitiei. "Atragem atentia Guvernului si majoritatii guvernamentale PSD-ALDE asupra deciziei…

- Senatorul Uniunii Salvati Romania Vlad Alexandrescu a declarat, miercuri, ca USR va ataca la Curtea Constitutionala a Romaniei toate legile Justitiei, aratand ca exista motive foarte serioase de anticonstitutionalitate.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, i-a transmis, marti, o scrisoare deschisa premierului Mihai Tudose, cerandu-i sa opreasca „atrocitatile” propuse pentru modificarea legilor Justitiei si sa nu se comporte ca o marioneta sforarita de grupul toxic Dragnea–Tariceanu. „Va somez sa luati atitudine fata de…

- Vicepreședintele PNL, economistul Florin Cîțu, a lansat un atac extrem de dur la adresa liderului PSD, Liviu Dragnea, cel care s-a pastrat în penumbra în ultimele saptamâni, de când s-a pornit "asaltul pe

- Scandal in Senat, pe legile justiției. Președintele PMP, Traian Basescu a cerut in ședința de plen in care pe ordinea de zi se afla toate cele trei proiecte din pachetul de reforma a justiției, deși nu au rapoartele finalizate, sa se retraga din dezbatere aceste legi. Propunerea a fost respinsa, iar…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, le-a declarat, duminica, jurnalistilor ca liberalii vor ataca la Curtea Constitutionala (CCR) legile justitiei, daca vor trece de Parlament si a sustinut ca UDMR, care este membru PPE, are obligatia de a vota impotriva propunerilor PSD. ”PNL se opune, vom vota impotriva…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, spune ca liberalii vor ataca la Curtea Constitutionala legile justitiei, daca vor trece de Parlament. Pe de alta parte, spune el, UDMR, care este membru PPE, are obligatia de a vota impotriva propunerilor PSD.

- Comisia pentru legile justiției a continua, marți, dezbaterile pe marginea legii 304, privind organizarea judiciara. Un amendament al PSD, adoptat in comisie, prevede ca judecatorii sunt obligați sa redacteze hotararile in termen de cel mult 30 de zile de la data pronuntarii sentințelor, iar in cazurile…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a reactionat marti la criticile lui Catalin Predoiu la adresa Departamentuluid de Stat al SUA, spunand ca pozitia oficiala a partidului este exprimata de el in calitate de lider, iar opiniile ”exprimate de unii” sunt puncte de vedere individuale.”Din calitatea…

- Biroul Executiv al Partidului National Liberal a decis luni ca formatiunea politica sa atace la CCR hotararile Parlamentului care au dus la constituirea Comisiei speciale pentru legile Justitiei. "Am hotarat atacarea la Curtea Constitutionala a hotararilor Parlamentului care au constituit Comisia…

- "Am hotarat atacarea la Curtea Constitutionala a hotararilor Parlamentului care au constituit Comisia speciala pentru legile Justitiei. De asemenea, am decis sa mandatam Comisia juridica a PNL sa pregateasca sesizarea Comisiei de la Venetia, urmare a faptului ca Birourile permanente reunite, majoritatea…

- "S-a aprobat astazi decizia de sesizare a Comisiei de la Venetia, ca urmare a refuzului majoritatii in Birourile permanente reunite de accepta sesizarea Comisiei de la Venetia din partea Parlamentului, asa cum a sugerat Comisia Europeana in raportul MCV. Noi am luat decizia sa trimitem o sesizare…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca in grupurile PNL s-a acceptat trimiterea unei solicitari pentru un punct de vedere catre Comisia de la Veneția pe legile justiției. Liberalii vor solicita o urgentare din partea Comisiei de la Veneția, in așa fel incat in ședința plenara din 8-9 decembrie…

- Comisia parlamentara speciala pentru legile justiției a adoptat, vineri, un amendament propus de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), in baza caruia președintele Romaniei nu mai poate refuza propunerile Consiliului pentru funcțiile de presedinte, vicepresedinte si presedinti de sectii ai Inaltei…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat luni ca PNL va solicita un punct de vedere Comisiei de la Venetia in ceea ce priveste modificarile p ecare PSD si ALDE intentioneaza sa le aduca legilor justitiei, el adpugand ca va invita Comisia sa faca o vizita in Romania.

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susține ca aceasta comisie speciala de modificare a legilor justiției s-a transformat intr-un ”pluton de execuție” al independenței justiției. Pe langa faptul ca liberalii s-au retras de la dezbaterile comisiei, aceștia intenționeaza sa sesizeze, in calitate de grupuri…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a spus, marti seara, la o dezbatere organizata de Grupul pentru Dialog Social pe tema legilor justitiei, ca nu are emotii privind o posibila revocare a sa din functie. Kovesi a participat, marti seara, la dezbaterea "Legile justitiei.…

- Kelemen Hunor: Avertismentele legate de independența Justiției trebuie tratate in mod serios Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri, ca majoritatea constatarilor din raportul MCV sunt corecte și la obiect și trebuie luate ca atare, iar avertismentele privind independența Justiției trebuie…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marți, la TVR 1, ca in cazul proiectului de lege privind legile justiției "totul este in neregula" iar ministrul Tudorel Toader nu și-a asumat acest proiect. "Totul este în neregula. În primul rând, felul în…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni, la Parlament, ca partidul pe care il conduce este solidar cu manifestatiile de strada ale societatii civile pentru independenta justitiei, pentru continuarea luptei anticoruptie si a cerut PSD sa nu sustina proiectul de modificare a legilor justitiei,…

- Au fost proteste în București și în alte zeci de orașe din țara. „Continuam ce am început iarna trecuta”, „Nu vrem sa fim o nație de hoți”- au spus românii care au ieșit din nou în strada pentru a-și arata nemulțumirea fața de Guvern. Oamenii…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, scrie duminica, pe pagina sa de Facebook, ca "Sunt solidar cu protestele de strada anuntate impotriva modificarilor PSD la legile justitiei. Am indemnat membrii si simpatizantii PNL sa participe la aceste manifestatii si la orice actiune de protest impotriva PSD. Ne…

- Tariceanu și Dragnea au pareri diferite in legatura cu modificarile privind legile justiției. In timp ce șeful PSD iși dorește ca președintele sa poata numi, ca și pana acum, procurorii șefi, președintele Senatului nu este de acord.

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marti ca deputatul PSD Florin Iordache, presedintele Comisiei parlamentare speciale, nu stie ce a semnat in cazul modificarilor la legile Justitiei. Șeful liberalilor i-a acuzat pe social-democrați ca au pregatite la „sertar” amendamente la aceasta inițiativa…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat luni ca Biroul Executiv al liberalilor a votat impotriva propunerilor de modificare a legilor Justitiei, aratand ca liberalii vor respinge categoric aceste schimbari. "S-a votat in unanimitate pozitia PNL in privinta propunerilor formulate nu se mai stie…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca partidul pe care il conduce ”respinge categoric toate aberatiile fiscale pe care le-a prezentat ministrul Misa” si a precizat ca liberalii vor ataca la Curtea Constitutionala (CCR) aceste modificari.

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susține ca propunerea legislativa privind modificarea Codurilor penale este una controversata, aratand ca cel mai probabil PSD va apela la "parlamentarii de serviciu anti-justiție" deoarece nimeni din conducerea acestui partid nu dorește sa-și asume raspunderea…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a vorbit marți despre mai multe rpoiecte de legi care se afla in discuția Coaliției guvernamentale. El și-a exprimat opinia ca legile justiției ar trebui sa fie aprobate prin procedura parlamentara.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca luni coaliția de guvernare va lua o decizie cu privire la mai multe legi, intre care și legile Justiției. "Ne vom întâlni în coaliție luni și vom lua o decizie care va cuprinde mai multe proiecte de legi, în…