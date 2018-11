Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea PNL a adoptat un proiect de hotarare pentru demiterea lui Liviu Dragnea din funcția de președinte al Camerei Deputaților, pe care il acuza ca a incalcat Constituția in patru situații. Acesta urmeaza sa fie depus, iar cei din PNL vor purta negocieri cu ceilalti lideri parlamentari.

- Liderii deputaților PNL, USR și PMP, impreuna cu grupul neafiliaților din partidul condus de Victor Ponta au depus miercuri o propunere de modificare a regulamentului Camerei Deputaților prin care propunerea de revocare a președintelui forului sa poata fi facuta și de o treime din numarul total al deputaților.

- „Este un proiect legislativ pe care l-am avut si in sesiunea trecuta, care a fost respins, insa, in contextul in care presedintele Camerei Deputatilor este tot mai vizibil vinovatul decredibilizarii institutiei Parlamentului, decredibilizarii imaginii Romaniei in strainatate, a devenit personajul…

- Vicepresedintele Camerei Deputatilor Carmen Mihalcescu, cea care a preluat pentru ziua de luni atributiile presedintelui forului, Liviu Dragnea, a declarat ca unele semnaturi din solicitarea Opozitiei pentru convocarea unei sesiuni extraordinare in perioada 20 - 24 august au fost copiate de pe un…

- PNL va solicita sesiune extraordinara a Camerei Deputatilor si Senatului pentru 20 august cu scopul infiintarii unor comisii de ancheta privind protestele si cazul pestei porcine, dar si pentru depunerea unei motiuni simple impotriva ministrului de Interne, Carmen Dan. "Vom initia demersurile…