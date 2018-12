Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban critica faptul ca Parlamentul nu a organizat o ședința festiva pentru aniversarea Revoluției, lansând un nou atac la adresa șefilor Parlamentului, pe care ii numește strigoi ai regimului defunct.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat sambata ca a studiat cu mare atentie momentul in care sa depuna motiunea de cenzura. El sustine ca acum exista tensiune in PSD si, daca nu ar fi aparut dosarul lui Tariceanu, ”sa il tina Dragnea in lesa”, ar fi putut ”rupe” voturi si de la ALDE.

- Presedintele PNL a declarat, in cadrul unei interventii telefonice la B1 TV, ca opozitia a introdus suplimentar proiectul de demitere al lui Florin Iordache pentru a nu-i permite acestuia sa conduca sedinta, situatie in care nu ar mai fi avut dreptul de a prezida sedinta. „Noi am introdus suplimentar…

- Parlamentul se reuneste astazi intr-o sedinta solemna consacrata celebrarii Centenarului Marii Uniri, la care vor participa presedintele Klaus Iohannis, premierul Viorica Dancila si principesa Margareta.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, solicita majoritatii guvernamentale sa ceara asistenta expertilor Comisiei de la Venetia si celor din Comisia Europeana in procesul de modificare a Codurilor Penal si de Procedura Penala si a legilor justitiei, in contextul unui raport privind MCV care va fi "extrem…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminica la un post TV, intrebat daca ar accepta un guvern de uniune condus de Calin Popescu Tariceanu, ca este o aiureala, avand in vedere ca acesta este "locotenentul lui Dragnea", iar ALDE este "un PSD mai micut si mai galagios".