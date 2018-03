Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul privind Unirea Romaniei cu Republica Moldova caștiga tot mai mulți adepți in randul clasei politice din cele doua țari. Presedintele PNL, Ludovic Orban, afirma ca Romania este pregatita pentru Unirea cu Republica Moldova și explica necesitatea unui asemenea gest.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat ca se bucura ca se „desecretizeaza relatia nepotrivita care exista intre liderii PSD si conducatorii diferitelor institutii de siguranta nationala”, afirmand ca „teoreticienii statului paralel” arata ca acesta a fost creat de PSD, informeaza Romania tv."Nu…

- "Nu cunosc (...) Vad ca pana una alta se desecretizeaza relatia nepotrivita care exista intre liderii PSD si anumiti conducatori ai diferitelor institutii de siguranta nationala. Am vazut cum se dau in gat reciproc Dragnea si Ponta (...), Gabi Oprea nu a spus nimic, dar am vazut ca s-au facut referiri.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat ca se bucura ca se „desecretizeaza relatia nepotrivita care exista intre liderii PSD si conducatorii diferitelor institutii de siguranta nationala”, afirmand ca „teoreticienii statului paralel” arata ca acesta a fost creat de PSD.

- Președintele PNL, Ludovic Orban, este atacat virulent din PSD, dupa ce le-a spus liberalilor sa ia parul și sa dea in cei de la PSD. Deputatul PSD Liviu Pleșoianu il ironizeaza pe Ludovic Orban, despre care arata ca s-a intors in epoca de piatra.Citește și: Mutare SURPRIZA in presa: Dan Tapalaga…

- Președintele SUA, Donald Trump l-a demis pe secretarul de stat Rex Tillerson. Tillerson a fost inlocuit cu șeful CIA, Mike Pompeo. La cateva ore dupa ce a aflat ca a fost eliberat din funcție, Tillerson a susținut o declarație de presa in care a spus ca se va intoarce la viața privata de acum incolo.…

- Congresul PNL din acest weekend a starnit rumoare la nivel naționale, dupa ce președintele liberalilor, Ludovic Orban, i-a condamnat pe aleșii din teritoriu care fac «blaturi» cu PSD. Ioan Turc, președintele organizației județene PNL Bistrița-Nasaud, spune ca nu s-a simțit deloc vizat de aceasta remarca.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca este categoric impotriva ordonantelor de urgenta si ca in Romania trebuie ca legiferarea sa urmeze modelul altor state si sa fie facuta exhaustiv, cu renuntarea la actele normative cu caracter secundar."Sunt categoric impotriva ordonantelor de…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca liberalii trebuie le faca opozitie social-democratilor, "dand cu parul" in alesii locali ai PSD iar cine nu are puterea sa o faca trebuie sa a...

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat ca liberalii vor veni cu un program de guvernare. "Ni se cere de foarte multi analisti, comentatori si foarte multi cetateni sa venim cu un program de guvernare si vom veni cu un program de guvernare, dar nu un program de guvernare scris pe picior,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a respins, duminica, orice asociere intre numele sau si redeschiderea dosarului "Transalpina 3" instrumentat de DNA, afirmand ca informatiile aparute in presa sunt tendentioase si nu au nicio legatura cu realitatea."A aparut o informatie care nu are nicio legatura…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a scapat de problemele in justiție și acum se pregatește sa iși impuna dominația totala asupra filialelor județene ale PNL. Surse din conducerea PNL susțin, pentru STIRIPESURSE.RO, ca ar tebui inlaturați 10 președinți de filiala incomozi pentru Orban, iar pentru asta,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, legat de decizia ICCJ privind achitarea liderului liberal Ludovic Orban, ca "niciodata nu a dorit sa intre cineva in puscarie". "Niciodata nu am dorit sa intre cineva la puscarie ca nu sunt judecator", a spus Liviu Dragnea, intrebat in legatura cu decizia…

- Instanta suprema l-a achitat pe presedintele PNL, Ludovic Orban Ludovic Orban. Foto: Arhiva. Presedintele PNL, Ludovic Orban, a fost achitat de judecatorii Înaltei…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, spera ca ministrul Justiției, Tudorel Toader, sa ”nu se faca de ras” cand va prezenta raportul privind activitatea manageriala a DNA, in urma caruia va anunța daca o va demite sau nu pe șefa Direcției Anticorupție, Laura Codruța Kovesi. Intrebat ce așteptari are de…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, nu este de acord cu opinia președintelui Klaus Iohannis potrivit caruia un politician care ajunge in fața justiției nu mai beneficiaza de prezumția de nevinovație. Intr-un interviu acordat „Evenimentului zilei”, Ludovic Orban considera ca „prezumția de nevinovație…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, la ultimul termen in dosarul in care este judecat pentru folosirea influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite, ca asteapta ca instanta sa consfinteasca faptul ca nu a sarvasit nicio infractiune. Liberalul a fost achitat in faza de fond,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca liberalii nu vor sprijini nicio implicare a Parlamentului in ceea ce priveste evaluarea activitatii DNA si a conducerii acestei institutii. "Ceea ce am hotarat noi este ca PNL nu va sprijini nicio implicare a Parlamentului in ceea ce…

- Paul Stanescu nu va candida pentru nicio functie, la Congresul PSD. Vicepremierul Paul Stanescu, presedinte al PSD Olt, a declarat vineri, la Slatina, ca nu va candida pentru vreo functie in cadrul congresului extraordinar al partidului. „La Congres, chiar daca vor fi alegeri, nu stiu, la vicepresedinti…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat, luni, ca este nevoie de o ancheta parlamentara atat in privinta activitatii SPP, cat si in privinta unor sefi din diverse institutii "care se pare ca actioneaza ilegal". "Este nevoie de o ancheta parlamentara atat in ceea ce priveste activitatea…

- Este din nou fierbere in Guvern din cauza evaluarii interne care urmeaza sa fie finalizata peste doar trei zile. Liderii PSD din toata țara vin din nou in București pentru alta ședința a Comitetului Executiv Național, in care vor fi luați la puricat secretarii de stat și șefii de instituții.…

- Președintele SUA Donald Trump a postat un mesaj pe Facebook și daca nu am fi cunoscut autorul puteam sa bagam mana in foc ca este al unui lider politic din Romania. Trump susține ca viața unui om poate fi distrusa de o simpla acuzație și chiar daca acestea se dovedesc neadevarate la finalul anchetei,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca PSD s-a prabusit in sondaje, in contextul in care dupa un an de guvernare formatiunea politica condusa de Liviu Dragnea a scazut cu aproape 20 de procente. „Ce pot sa va spun suta la suta este ca PSD a scazut sub 40-. PSD a castigat cu 46- din voturi, iar…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri ca exista o serie de pericole care risca sa se adanceasca in cazul in care Guvernul va continua politica de tip "populist-electoralista". "Au dat o OUG prin care sa plateasca contributiile de sanatate la bugetul de stat. Este o ineptie inimaginabila…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, miercuri, ca liberalii cauta temeiuri de neconstitutionalitate pentru a ataca la CRR Legea privind infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu Mures,afirmand ca adoptarea acesteia a fost posibila pentru ca UDMR este „carja” Guvernului PSD-ALDE.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, miercuri, ca orice angajat din Romania poate sa dea in judecata Guvernul si sa ceara sa-i fie platite contributiile de sanatate, afirmand ca sunt pericole care risca "sa se adanceasca" daca politica "populist-electoralista va continua". …

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, marti, ca majorarea artificiala a salariului minim brut risca sa afecteze zeci de mii de companii care nu au resurse pentru a creste salariile, afirmand ca promisa crestere de 25% a salariului net, in administratia centrala, este o minciuna gogonata.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, ca acuzatiile pe care liderul PSD, Liviu Dragnea, le aduce SPP sunt ”povesti de adormit copiii”, afirmand ca Dragnea a lasat ”o petarda” similara si anul trecut - ”gaura in buget de 10 miliarde”.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marti seara ca in randul electoratului s-a produs o mutatie "masiva" si ca PSD se afla pe un trend descendent, generat de Ordonantele 13 si 79, dar si de caderea guvernelor Grindeanu si Tudose."Teoretic, este posibil sa faci anticipate. (...) Dupa…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a precizat ca a avut, luni dimineata, o intalnire cu liderul PNL, Ludovic Orban, la initiativa acestuia. Kelemen a spus ca UDMR va lua la ora 14.00 o decizie privind votarea Cabinetului Dancila, iar despre intalnirea cu Orban a spus ca, pentru a fi convins cu cateva…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni, dupa intalnirea cu liderul UDMR, Kelemen Hunor, ca reprezentantii Uniunii urmeaza sa ia o decizie referitoare la sustinerea Guvernului Dancila...

- Viorica Dancila Parlamentarii au fost convocati, luni, in sesiune extraordinara, pentru a da votul de investitura guvernului Viorica Dancila, UDMR fiind singura formatiune politica parlamentara care nu a decis cum va vota. Membrii conducerilor celor doua Camere ale Parlamentului au decis ca audierile…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea a declarat, duminica, la finalul sedintei pe care parlamentarii coalitiei au avut-o cu ministrii propusi in Cabinetul Dancila, ca spera ca UDMR sa sustina prin vot investirea Guvernului. Intrebat ce parere are despre atitudinea critica a lui Kelemen Hunor la adresa programului…

- Biroul Politic National si grupurile parlamentare ale PNL se reunesc, duminica, pentru a stabili strategia partidului in noua sesiune parlamentara si pozitionarea fata de investirea noului Guvern. „Biroul Politic Executiv a luat decizia de a convoca duminica de la ora 17,00 reuniunea Biroului Politic…

- Presedintele PSD Bistrita-Nasaud, Radu Moldovan, a declarat vineri, intrebat daca este corect ca cei cu probleme penale sa faca parte din Guvern, ca exista o prezumtie de nevinovatie si ca instantele de judecata decid asta, si nu „anumiti deontologi”.„Cine are probleme penale? Eu stiu ca in…

- Care sunt solicitarile ALDE pentru viitorul program de guvernare Neintroducerea de noi taxe si impozite, legile parteneriatului public-privat, minelor, precum si o redefinire a Declaratiei 600 sunt doar cateva dintre solicitarile ALDE pentru noul program de guvernare, au precizat surse din partid. "Vrem…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a declarat joi, la Libertatea live, ca a avut o pozitie diferita privind consultarile de la Cotroceni pentru formarea guvernului fata de cea a presedintelui Klaus Iohannis, adaugand insa ca relatia liberalilor cu presedintele este una de parteneriat.

- Presedintele PNL Ludovic Orban si liberalii care l-au insotit la manifestarile organizate la Iasi cu prilejul a 159 de ani de la infaptuirea Micii Uniri au purtat banderole albe la brat, in semn de sustinere a construirii Autostrazii A8 Ungheni-Iasi-Targu Mures. "Purtam o banderola prin…

- Liderul PMP, Traian Basescu, a declarat, marti, ca daca presedintele Klaus Iohannis ar fi vrut sa aiba o opozitie unita ar fi cerut PNL sa propuna un candidat pentru functia de premier, afirmand ca PMP ar fi sustinut ”categoric” orice candidat liberal, chiar si pentru ”frumusetea jocului”. ”Daca voia…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a prezentat marti un document intitulat "Cartea neagra a guvernarii PSD - "2017 - un an pierdut pentru Romania. PSD dauneaza grav romanilor", in care se arata ca din 724 de masuri asumate de Guvernul PSD-ALDE, nu au fost indeplinite complet intr-un an de guvernare…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat luni ca Biroul Politic National si grupurile parlamentare ale PNL se vor reuni duminica pentru a stabili strategia partidului in noua sesiune parlamentara si pozitionarea fata de investirea noului Guvern. "Biroul Politic Executiv a luat decizia de a convoca…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, l-a somat, vineri, pe ministrul Finantelor, Ionut Misa, sa ii ceara presedintelui ANAF sa anuleze Ordinul cu privire la Declaratia 600 sau sa-l demita, afirmand ca PNL va sprijini persoanele vizate de noile reglementari fiscale sa atace in instanta Ordinul ANAF.

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, la finalul consultarilor cu președintele Klaus Iohannis de miercuri, 17 ianuarie, ca liberalii susțin varianta alegerilor anticipate, pentru ca romanii s-ar fi razgandit de la ultimele alegeri parlametare pana acum.Vezi și: Topul partidelor: Pe…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a comentat, luni seara, pentru MEDIAFAX, demisia premierului Mihai Tudose, afirmand ca in PSD nu s-a gasit inca ”sluga perfecta pentru Liviu Dragnea”, afirmand ca partidul de guvernamant este in criza si singura solutie este organizarea alegerilor anticipate.

- Liviu Dragnea a declarat, vineri, ca spera ca premierul va ramane in funcție. "Eu inca sper ca Mihai Tudose sa ramana prim-ministru", a spus Dragnea, care era insoțit de vicepremierul Paul Stanescu intr-o vizita la Bacau. Președintele PSD se afla intr-un turneu de cateva zile in Moldova,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a sustinut joi ca, din informatiile pe care le detine, reiese ca Guvernul nu a respectat angajamentul de a aloca 2% din PIB in 2017 pentru inzestrarea Armatei si a afirmat ca, in cazul in care aceasta informatie va fi confirmata de executia bugetara, ministrul Apararii,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a respins luni ideea posibilitatii scindarii formatiunii, aratand ca partidul este unul unitar si a evitat un raspuns cu privire la o eventuala sanctionare a deputatului Cezar Preda, ca urmare a anuntului acestuia ca deschide in cadrul formatiunii un grup crestin-democrat."PNL…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, prezent la Bistrita pentru a petrece Revelionul in mijlocul a aproximativ 400 de liberali din zona, a declarat ca asteapta de la Noul An „sa plece PSD”. „Sa plece PSD. Daca nu pleaca de bunavoie, ii dam si noi o mana de ajutor. Din pacate, consecintele guvernarii PSD…

- 2017 a fost marcat de nenumarate contre intre presedintele Klaus Iohannis si liderii coalitiei de guvernare. Relatia dintre seful statul si seful PSD s-a deteriorat inca de la finalul lui 2016 si a continuat intr-o nota tensionata pana in prezent. Presedintele a criticat masurile fiscale, s-a opus vehement…