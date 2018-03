Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va adopta, in sedinta de joi, o ordonanta de urgenta care prevede mai multe modificari fiscale. Printre acestea se numara majorarea de la 2% la 3,5% a cotei impozitului pe veniturile persoanelor fizice ce poate fi alocata ONG-urilor. "Asa cum am promis, astazi incepem sa aprobam printr-o…

- Persoanele care vor sa recupereze sumele platite in contul taxei auto nu vor mai fi obligate sa anexeze la cerea de restituire documentele care sa dovedeasca efectuarea platilor si nici copiile cartii de identitate a vehiculului si a certificatului de inmatriculare, potrivit unui proiect de Ordonanta…

- Firmele vor putea opta intre a plati impozit pe profit sau impozit pe cifra de afaceri. Ele trebuie insa sa aiba un capital social de cel putin 45.000 lei si cel putin 2 salariati si vor avea aceasta optiune o singura data, potrivit unui proiect de ordonanta de urgenta al Ministerului Finantelor.

- Esteto.ro, magazin online cu produse beauty deținut de antreprenorul Octavian Jomir, și-a dublat cifra de afaceri în 2017, atingând pragul de 1,5 milioane de euro. În cei 5 ani de la înființarea business-ului, s-au plasat peste 100.000 de comenzi online pe esteto.ro, în…

- Societatea Mega Agroproduct SRL a fost infiintata in anul 2011 si are sediul social in Constanta, strada Nicolae Iorga nr. 26 judetul Constanta. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, interogat la data de 23 februarie 2018, societatea are capital social subscris de 1.000 de lei integral…

- Societatea Geplast SRL a fost infiintata in anul 1994 si are sediul social in Constanta, bulevardul I.C.Bratianu nr. 61A judetul Constanta. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, interogat la data de 21 februarie 2018, societatea are capital social subscris de 200.000 de lei integral varsat.…

- Societatea Vadeco SRL a fost infiintata in anul 2002 si are sediul social in Constanta, bulevardul Elisabeta nr. 15 judetul Constanta. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, interogat la data de 18 februarie 2018, societatea are capital social subscris de 660.600 de lei integral varsat.…

- ”Am luat decizia de a sesiza Avocatul Poporului in vederea atacarii la CCR a OUG 3 care a fost data de Guvern pentru a carpi prostiile pe care le-au facut prin OUG 79, prin OUG 4, prin OUG 60, prin OUG 82”, a anuntat presedintele PNL, Ludovic Orban, dupa sedinta conducerii liberalilor. Guvernul…

- Intrarea in vigoare, pe 25 mai 2018, a Regulamentului (UE) 679/2016 – Regulamentul General privind Protectia Datelor Personale (GDPR) inseamna ca, din acea zi, daca cineva din cadrul unei companii „scurge” informatii cu caracter personal (CNP, act de identitate, nume si alte informatii personale), compania…

- Societatea Dacris Impex SRL a fost infiintata in anul 1994 si are sediul social in muncipiul Constanta. Domeniul principal de activitate este "comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodarescldquo;. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, consultat la 8 februarie 2018, societatea are…

- PRIMER - Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania – care reuneste 16 situri de fabricatie din tara – considera ca escaladarea “taxei claw-back” de la 18,89% in ultimul trimestru al anului 2016 la 23,45% in trimestrul patru din 2017 este inca o dovada ca producatorii industriali…

- Societatea United Shipping Agency SRL a fost infiintata in anul 1993 si are sediul social in municipiul Constanta, Incinta Port, Dana 31, judetul Constanta. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, interogat la data de 6 februarie 2018, societatea are capital social subscris de 66.392.350…

- Societatea First Grain SRL a fost infiintata in anul 1999 si are sediul social in sat Amzacea, comuna Amzacea, strada Mare Lotul 32 nr. 10 judetul Constanta. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, interogat la data de 5 februarie 2018, societatea are capital social subscris de 2.300.200…

- Societatea Manred Inter SRL a fost infiintata in anul 2002 si are sediul social in municipiul Constanta, strada Baba Novac nr. 48, judetul Constanta. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, interogat la data de 23 ianuarie 2018, societatea are capital social subscris de 200 de lei integral…

- Societatea Chimpex SA a fost infiintata in anul 1991 si are sediul social in municipiul Constanta, Incinta Port Dana 54, judetul Constanta. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, interogat la data de 29 ianuarie 2018, societatea are capital social subscris de 28.169.477,5 de lei integral…

- Societatea Nova Comert SRL a fost infiintata in anul 2008 si are sediul social in municipiul Constanta, strada Atelierelor nr. 20, judetul Constanta. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, interogat la data de 27 ianuarie 2018, societatea are capital social subscris de 11.000 de lei integral…

- Societatea General Concrete Cernavoda SRL a fost infiintata in anul 1994 si are sediul social in Cernavoda, strada Unirii, judetul Constanta. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, interogat la data de 26 ianuarie 2018, societatea are capital social subscris de 1.975.000 de lei integral…

- Excelsior SRL a fost infiintata in anul 1993 si are sediul social in muncipiul Constanta. Domeniul principal de activitate este "comert cu ridicata al bauturilor ldquo;.Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, consultat la 26 ianuarie 2018, societatea are un capital social subscris de 250.000…

- Societatea P.N.P. Impex SRL a fost infiintata in anul 1992 si are sediul social in Jupiter, municipiul Mangalia, Hotel Meteor, judetul Constanta. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, interogat la data de 24 ianuarie 2018, societatea are capital social subscris de 213.110 de lei integral…

- Unigrains Trading SRL a fost infiintata in anul 2003 si are sediul social in muncipiul Constanta. Domeniul principal de activitate este "cultivarea cerealelor exclusiv orez , plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoaseldquo;.Conform datelor furnizate de Registrul Comertului,…

- Societatea E.N.B. SRL a fost infiintata in anul 1996 si are sediul social in municipiul Medgidia, strada Ecaterina Varga nr. 1C, judetul Constanta. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, interogat la data de 23 ianuarie 1918, societatea are capital social subscris de 20.000 de lei integral…

- Uzina Termoelectrica Midia SA a fost infiintata in anul 2001 si are sediul social in localitatea Navodari, judetul Constanta. Domeniul principal de activitate este "distributia energiei electrice ldquo;.Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, consultat la 23 ianuarie 2018, societatea are…

- Societatea Alfa Beta SRL a fost infiintata in anul 1991 si are sediul social in municipiul Constanta. Domeniul principal de activitate este "comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutunldquo;.Conform datelor furnizate de Registrul Comertului,…

- Societatea Romar Shipping Agency SRL a fost infiintata in anul 2003 si are sediul social in municipiul Constanta. Domeniul principal de activitate este "transporturi maritime si costiere de marfaldquo;.Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, consultat la 20 ianuarie 2018, societatea are un…

- ”Bataie de joc” ”Emiterea Ordinului ANAF nr. 4140/2017 din data de 29 decembrie 2017 reprezinta o sfidare și o bataie de joc la adresa a peste 600 de mii de romani, care au descoperit dupa sarbatori ca au noi obligații fiscale intr-o luna de zile.” transmite Ludovic Orban. Cifra de…

- Societatea North Star Shipping SRL a fost infiintata in anul 1995 si are sediul social in municipiul Constanta, Incinta Port Constanta Radacina Mol 3, dana 44 45, judetul Constanta. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, interogat la data de 17 ianuarie 2018, societatea are capital social…

- Societatea Biochem SRL a fost infiintata in anul 1992 si are sediul social in municipiul Constanta. Domeniul principal de activitate este "comert cu ridicata nespecializatldquo;.Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, consultat la 16 ianuarie 2018, societatea are un capital social subscris…

- Societatea Romar Oil SRL a fost infiintata in anul 1994 si are sediul social in municipiul Constanta, Soseaua Mangaliei nr. 176, judetul Constanta. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, interogat la data de 16 ianuarie 1918, societatea are capital social subscris de 225.000 de lei integral…

- Societatea Five Holding SA a fost infiintata in anul 1998 si are sediul social in municipiul Constanta. Domeniul principal de activitate este "comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitareldquo;. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului,…

- Societatea Ser Transnav SRL a fost infiintata in anul 2005 si are sediul social in municipiul Constanta, strada Maior Sofran nr. 1, judetul Constanta. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, interogat la data de 15 ianuarie 1918, societatea are capital social subscris de 200 de lei integral…

- LTA Mondial SRL a fost infiintat in anul 1997 si are sediul social in municipiul Constanta. Domeniul principal de activitate este "cultivarea cerealelor exclusiv orez , plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoaseldquo;. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului,…

- Societatea Ada Holding SRL a fost infiintata in anul 2008 si are sediul social in municipiul Constanta, strada Industriala C2, judetul Constanta. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, interogat la data de 12 ianuarie 1918, societatea are capital social subscris de 5.025.000 de lei integral…

- Societatea Celco SA a fost infiintata in anul 1991 si are sediul social in municipiul Constanta, Soseaua Industriala nr. 5, judetul Constanta. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, interogat la data de 12 ianuarie 1918, societatea are capital social subscris de 19.343.507,5 de lei integral…

- Combinatul de Ingrasaminte Chimice SRL a fost infiintat in anul 2002 si are sediul social in orasul Navodari, judetul Constanta. Domeniul de activitate principal este "fabricarea ingrasamintelor si produselor azotoaseldquo;. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, consultat la 12 ianuarie…

- Societatea Duo SRL a fost infiintata in anul 1991 re sediul social in municipiul Constanta, strada Industriala nr. 9, judetul Constanta. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, interogat la data de 11 ianuarie 2018, societatea are capital social subscris de 3.200.000 de lei integral varsat.…

- Societatea Cromeet SRL a fost infiintata in anul 2003 si are sediul social in Murfatlar, strada Ciocarliei nr. 1, judetul Constanta. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, interogat la data de 11 ianuarie 1918, societatea are capital social subscris de 200 de lei integral varsat. Asociati…

- Societatea Oil Terminal SA a fost infiintata in anul 1991 si are sediul social in municipiul Constanta, strada Caraiman nr. 2, judetul Constanta. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, interogat la data de 10 ianuarie 1918, societatea are capital social subscris de 58.243.025,3 de lei integral…

- Dupa ce anul trecut, Romania se afla pe primul loc in regiune in materie de schimbari legislative, reprezentantii mediului de afaceri si cetatenii platitori de taxe si impozite se intreaba ce va mai fi anul acesta? Se stie doar ca exista o serie de initiative care au fost incepute sau anuntate anul…

- Societatea Maria Trading SA a fost infiintata in anul 1995 si are sediul social in municipiul Constanta, strada Mircea cel Batran nr. 86 judetul Constanta. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, interogat la data de 3 ianuarie 1918, societatea are capital social subscris de 898.365 de lei…

- Societatea Europe Metal Trade SRL a fost infiintata in anul 2008 si are sediul social in municipiul Constanta. Domeniul de activitate principal este "comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metaliceldquo;. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, consultat la 4 ianuarie 2018, societatea…

- Primariile, firmele si personele fizice nu vor mai fi nevoite sa astepte „ani intregi” pentru a se racorda la reteaua de gaze, potrivit unui proiect de lege care prevede ca operatorii nu pot refuza racordarea si sunt obligati sa finanteze lucrarile pentru realizarea conductelor.