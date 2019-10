Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PRO România, Victor Ponta a declarat joi, dupa întâlnirea cu Ludovic Orban, ca partidul sau nu susține Guvernul. Ponta a declarat ca are alte prioriați și anume sa apere social-democrația din România„Am raspuns, așa cum era normal, invitației de a avea o scurta…

- Ludovic Orban a facut primele declarații, dupa negocierile privind noul Guvern. "Am incredere ca pana la final ne vom intelege si ca vom putea obtine sustinerea parlamentarilor de la PRO Romania", a declarat Ludovic Orban. "Am discutat puncte in care ne-am inteles: reducerea subventiei pentru…

- Noi runde de negocieri purtate de liberali cu partidele din Parlament pentru susținerea guvernului Orban. Dupa negocierile cu PMP de miercuri, PNL cauta sprijin și in tabara ALDE sau Pro Romania. In același timp, pe lista posibililor miniștri apar și alte nume.

- PNL va purta, joi, un alt rand de discuții cu partidele, in vederea sprijinului noului Executiv. Ludovic Orban, premierul desemnat, se va intalni, in decursul zilei de joi, cu liderii Pro Romania, UDMR și ALDE.Premierul desemnat, Ludovic Orban, se va intalni, in decursul zilei de joi, cu reprezentanții…

- Joi au loc din nou, negocieri, pentru formarea Guvernului Orban, dupa demiterea Executivului condus de Viorica Dancila. Liderii care se vor afla fata in fata cu premierul desemnat sunt Victor Ponta, Calin Popescu Tariceanu si Kelemen Hunor. Sunt discutii complicate, in conditiile in care Victor Ponta…

- ”Cred ca moțiunea de cenzura a opoziției va trece la limita, dar va trece”, a declarat Traian Basescu joi dimineața, cu o aproape o ora înainte de începutul dezbaterilor din Parlament”.”Cert este ca PNL nu va putea face un guvern onorabil, adica fara sprijinul…

- Senatorul Daniel Zamfir nu este de acord cu alianta dintre ALDE si Pro Romania. Acesta a declarat joi seara, la Antena 3, ca partidul trebuie salvat. „Eu nu vreau sa stau la masa cu domnul Ponta si...

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat ca a discutat deja cu USR, PMP, minoritațile naționale și UDMR pentru susținerea moțiunii de cenzura, scrie peusrse.ro. Urmeaza discuții cu Pro Romania și ALDE, dar inca nu au fost fixate intalnirile, a anunțat Orban. ”Am avut intalniri și am discutat cu cei de…