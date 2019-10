Stiri pe aceeasi tema

- PSD a pierdut oficial majoritatea in Parlament. Calendarul motiunii a fost respins de plenul reunit al celor doua Camere, asadar motiunea de cenzura nu va mai fi votata sambata, asa cum a stabilit initial PSD, ci saptamana viitoare, cum a propus Opozitia. PSD miza pe faptul ca parlamentarii Opozitiei…

- Presedintele Camerei Deputatilor, social-democratul Marcel Ciolacu, a anuntat ca, din lipsa de cvorum, marti seara nu a putut fi stabilit calendarul dezbaterii motiunii de cenzura depuse de Opozitie.Liderii Opozitiei au criticat convocarea Birourilor permanente marti seara, imediat dupa…

- Moțiunea de cenzura impotriva Cabinetului Dancila a fost depusa. Exista in acest moment, cel putin pe hartie, o majoritate pentru a darama Guvernul. Ce lipseste, insa, este o majoritate clara care sa si guverneze apoi. Este nevoie de un numar de 233 de parlamentari care sa voteze motiunea de cenzura…

- Social-democratii au mai pierdut un deputat. Mihaita Gaina a anuntat Biroul permanent al Camerei Deputatilor ca paraseste partidul si grupul parlamentar PSD. Mihaita Gaina precizeaza ca va activa in Parlament ca deputat neafiliat. Surse parlamentare precizeaza ca acesta ar putea sa treaca la partidul…

- Liberalii depun astazi la Parlament moțiunea de cenzura impotriva Guvernului. Liderul PNL Ludovic Orban susține ca opoziția are voturile necesare și chiar cateva in plus, ca sa demita cabinetul condus de Viorica Dancila.

- In asteptarea motiunii de cenzura... Foto arhiva Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat joi ca motiunea de cenzura va fi depusa la Parlament la începutul saptamânii viitoare. Liberalii au depasit numarul de semnaturi necesare pentru demiterea Cabinetului Vioricai Dancila,…

- Chiar daca PNL a reusit sa stranga mai multe semnaturi decat numarul de voturi necesare pentru a trecere motiunea de cenzura, presedintele Camerei Deputatilor, social-democratul Marcel Ciolacu, nu crede ca Guvernul Dancila va cadea. Acesta scoate in evidenta si faptul ca Opozitia nu are un proiect…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susține ca opoziția unita are un potențial de 214 de voturi, deci moțiunea de cenzura ar avea cele mai mari șanse sa treaca. Orban a spus ca ulterior moțiunii, dorința PNL este sa provoace alegerile anticipate, dar in caz ca nu se realizeaza acest scenariu, atunci…