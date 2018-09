Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, ca nu considera ca este intamplatoarea numirea fostului judecator al CCR, Toni Grebla, la conducerea Secretariatului General al Guvernului, ea avand legatura cu Ordonanța de urgența privind amnistia și grațierea."Am luat in dezbatere poziția…

- Decizia privind numirea fostului judecator CCR Toni Grebla in funcția de secretar general al Guvernului a fost publicata, luni, in Monitorul Oficial, demersul fiind anunțat de liderul PSD, Liviu Dragnea, in ședința CEx al partidului de vineri, informeaza Mediafax.Decizia premierului Viorica…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a confirmat numirea lui Toni Grebla, fost judecator CCR, la Secretariatul General al Guvernului, spunand ca luni va fi oficializata decizia. „Postul de secretar general al Guvernului e in responsabilitatea PSD si dupa ce a plecat domnul Busuioc, postul a fost girat de…

- Vicepremierul Paul Stanescu le-a transmis colegilor, la sedinta CEX al PSD de vineri, ca este nevoie in An Centenar de amnistie si gratiei, iar acestea ar trebuie sa fie realizate prin procedura parlamentara, nu printr-o ordonanta de urgenta a Guvernului, au declarat surse politice pentru MEDIAFAX.

- In ultimele zile a fost vehiculata informatia potrivit careia Liviu Dragnea ar dori inlocuirea temporara a sefei Secretariatului General al Guvernului, Andreea Lambru, numita din partea ALDE, cu deputatul Eugen Nicolicea (PSD), care sa-si asume avizarea proiectului. Surse guvernamentale spun ca este…

- Fostul copresedinte PNL, Vasile Blaga, a fost intrebat cum vede posibilitatea ca Guvernul sa emita o Ordonanta de Urgenta privind aministierea si gratierea unor fapte de corup'ie si a spus ca el, care are inca probleme in justitie, nu s-a pronuntat in ultimul an si jumatate pe acest subiect si nu se…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a negat, luni, ca Executivul ar intentiona sa adopte in sedinta de marti o ordonanta de urgenta privind amnistia si gratierea, el afirmand ca, intr-o discutie, premierul Viorica Dancila si ministrul Justitiei, Tudorel Toader, au infirmat zvonurile in acest sens.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca nu exista nicio baza constitutionala pentru adoptarea unei ordonante de urgenta in domeniul Justitiei, iar in cazul in care se va intampla, PNL va sesiza Avocatul Poporului, singurul in masura sa atace la Curtea Constituționala o OUG.