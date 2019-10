Orban: Numele miniştrilor - marţi-miercuri; cei mai mulţi - din PNL Premierul desemnat Ludovic Orban a declarat marti seara ca numele ministrilor vor fi facute publice dupa ultima runda de negocieri, care cel mai probabil va avea loc marti sau miercuri.



"Cei mai multi (n.r. ministri) vor fi din partid. (...) Avem un calendar, prima runda de negocieri politice, de asemenea avem un calendar de consultare a societatii civile privitor la prioritatile pe fiecare domeniu de activitate in care vom avea consultari cu patronate, cu asociatii profesionale, organizatii neguvernamentale de profil, cu confederatiile sindicale. Numele vor fi date dupa finalizarea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

