Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi, ca niciun europarlamentar roman nu a votat impotriva Rovanei Plumb, precizand ca aceasta "a picat pe mana ei". "Au fost neconcordante intre declaratia de avere depusa la momentul depunerii candidaturii si declaratia de avere depusa ulterior…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, catalogheaza drept “un esec major care afecteaza grav imaginea Romaniei” respingerea Rovanei Plumb pentru functia de comisar european si spune ca “niciun parlamentar din Romania nu a votat impotriva lui Rovana Plumb”.

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a explicat ca niciun europarlamentar roman nu a votat impotriva Rovanei Plumb, in Parlamentul European. Orban a precizat ca Rovana Plumb a fost intrebata de europarlamentarii din comisia JURI despre faptul ca AEP nu va restitui fondurile cheltuite la europarlamentare…

- ​​Liberalii îi cer premierului Dancila sa se consulte cu președintele Klaus Iohannis și sa aiba acordul acestuia înainte de a face o noua nominalizare de comisar european, dupa respingerea Rovanei Plumb. „Solicit premierului Dancila sa nu mai faca nicio alta nominalizare de…

- PSD a decis in sedinta CEx de miercuri seara ca Romania sa n-o sustina pe Laura Codruta Kovesi pentru sefia Parchetului European. Viorica Dancila a motiva acest lucru prin faptul ca LC Kovesi ar avea probleme penale. In schimb, Dancila a propus-o pe Rovana Plumb comisar european, desi este cercetata…

- PNL (National Liberal Party) leader Ludovic Orban demanded Prime Minister Viorica Dancila to withdraw nomination of Rovana Plumb for European Commissioner, in order "not to embarrass Romania in the European Parliament.""This is the last minute when Prime Minister Viorica Dancila can still…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca functia de procuror-sef european ar trebui sa-i revina Laurei Codruta Kovesi, in contextul in care contracandidatul sau, Jean-Francois Bohnert, ar urma sa fie numit la conducerea Parchetului National Financiar din Franta. "Astazi, cand Ambasada Frantei a…

- „Este stupefianta decizia de astazi a Curtii Constitutionale referitoare la completurile de trei judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Astazi vedem ratiunea pentru care aceasta decizie a fost amanata de patru ori, aparent in mod inexplicabil. Ratiunea a fost aceea de a fi schimbata componenta…