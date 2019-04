Stiri pe aceeasi tema

- Comisia juridica a Senatului a suspendat ședința de marți din cauza lipsei de cvorum. Deși nu figura pe ordinea de zi, forul fi trebuit sa dea un raport pe solicitarea DNA de incepere a urmaririi penale in cazul lui Calin Popescu Tariceanu. Urmatoarea intrunire ar putea fi miercuri.„S-a intamplat ...

- Presedintele Comisiei juridice, social-democratul Robert Cazanciuc, a explicat lipsa cvorumului prin faptul ca multi colegi se afla in strainatate sau sunt implicati in alte activitati, el sustinand ca este posibil ca solicitarea DNA in cazul Tariceanu sa se discute in sedinta de miercuri a comisiei…

- Comisia juridica a Senatului ar putea dezbate și intocmi, marți, un raport cu privire la solicitarea DNA de incepere a urmaririi penale in cazul lui Calin Popescu Tariceanu. In ședința de saptamana trecuta, juriștii senatori nu au putut dezbate cererea DNA din cauza lipsei de cvorum, scrie Mediafax.Comisia…

- Ludovic Orban a i-a cerut șefei CSM, Lia Savonea, intr-o scrisoare deschisa, sa sesizeze CCR in cazul lui Calin Popescu Tariceanu. Liderul PNL i-a comunicat acesteia ca șeful Senatului se sustrage din ancheta penala, scrie Mediafax.

- Președintele PNL, Ludovic Orban, ii cere președintei CSM Lia Savonea, intr-o scrisoare deschisa, sa sesizeze Curtea Constituționala a Romaniei in cazul tergiversarii dosarului șefului Senatului, Calin Popescu-Tariceanu.

- Ludovic Orban a declarat, referitor la intarzierea votului la Senat asupra cererii DNA pentru inceperea urmaririi penale in cazul lui Calin Popescu Tariceanu, ca liderul ALDE „sta pitit in spatele majoritații PSD”, așteptand probabil sa vina Liviu Dragnea „cu cheia de la colivie la purtator”, potrivit…