- Premierul desemnat, Ludovic Orban, s-a declarat increzator, miercuri, ca partenerii care au contribuit la succesul motiunii de cenzura vor sustine investirea Cabinetului sau in Parlament, pentru ca altfel...

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, a declarat miercuri ca nu isi va prelua biroul de la Palatul Victoria, in schimb beneficiaza de protectia Serviciului de Paza si Protectie (SPP). Intrebat, la Palatul...

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, a declarat miercuri ca Romania inca este in grafic in ce priveste desemnarea comisarului european si ca spera ca, dupa investirea noului guvern, una dintre primele decizii sa fie aceea de a propune un candidat care sa aiba sanse sa fie votat de Parlamentul European.…

- ​Premierul desemnat Ludovic Orban începe astazi negocierile cu partidele pentru susținerea noului Guvern, liberalii intenționând sa depuna la Parlament lista ministrilor și programul de guvernare saptamâna viitoare, miercuri-joi. Negocierile încep miercuri cu ALDE și…

- Premierul desemnat Ludovic Orban a afirmat, marti seara, ca PNL are pregatita o structura guvernamentala cu 15 ministere, dar ca prin negocieri se poate ajunge la 16, daca si alte partide intra cu oameni in noul Executiv. "Vrem oameni integri, fara probleme morale in cariera lor, cu experienta in domeniul…

- ​Premierul desemnat Ludovic Orban are la dispoziție, conform Constituției, 10 zile pentru a cere Parlamentului votul de încredere asupra programului și a întregii liste a Cabinetului. Potrivit regulamentului, birourile parlamentului stabilesc data ședinței comune pentru votul de învestitura,…