- Invitat la emisiunea „Adriana Nedelea LA FIX”, Rareș Bogdan a spus ca nu are toate datele, ca sa se exprime, in legatura cu presupusul refuz al lui Augustin Lazar de a elibera un deținut politic, in 1985, dar a afirmat ca e grav, daca lucrurile sunt adevarate. In acel an, actualul procuror general al…

- Ludovic Orban a declarat sambata seara, la un miting organizat la Craiova, ca are incredere in primarii PNL si stie ca social-democratii sunt zilnic la usa acestora si le fac diverse promisiuni sa nu se implice in campania liberala pentru alegerile europarlamentare. "Am incredere in primarii…

- "Sa stiti ca nu imi vopsesc parul. Multi din adversari ma ataca ca imi vopsesc parul. Nu, asa mi-a ramas parul, iar parul meu arata de fapt sufletul meu. Sa stiti ca sufletul meu, inima mea a batut intotdeauna alaturi de voi, pentru ca intotdeauna m-am simtit apropiat de tineri, intotdeauna am avut…

- "Domnul Rareș Bogdan este absolvent de Științe Politice. Nu este pentru prima oara cand este in Partidul Național Liberal. El a fost președintele organizației de tineret al Alianței Civice care a fuzionat cu Partidul Național Liberal. Bogdan a devenit membru al Partidului Național Liberal și prim-vicepreședinte…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi, intr-o conferința de presa, ca liberalii au „cea mai puternica” lista de candidati la alegerile europarlamentare. Liderul liberalilor a spus despre Rareș Bogdan, cel care deschide lista candidaților, ca ”este un adevarat campion al luptei impotriva minciunii,…

- PNL a salutat, miercuri, prin vocea lui Ludovic Orban, votul din Comisia LIBE. Presedintele PNL a somat Puterea PSD-ALDE sa inceteze oroce demers la nivelul Consiliului si al Parlamentului European, impotriva Laurei Codruta Kovesi. "Ieri si astazi Rominia a repurtat doua victorii remarcabile la nivelul…

- "Adversarul PNL este actuala coalitie de guvernare iar batalia noastra este pentru a inceta cat mai repede posibil aceasta guvernare toxica, nociva pentru Romania. Orice posibil partener care se implica alaturi de noi in batalia cu actuala coalitie de guvernare si poate avea contributii in atingerea…

