Stiri pe aceeasi tema

- "Avem 49 de candidaturi depuse. Candidaturile sunt in curs de evaluare. Ne-am propus ca pana in 1-15 februarie sa stabilim componenta listei", a spus Orban la Digi 24. El a aratat ca aceia care vor fi desemnati candidati vor fi ierarhizati pe lista in urma votului in Biroul Politic National al partidului. "Lista…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, va propune partidului ca lista candidaților pentru alegerile europarlamentare din 2019 sa fie dezbatuta incepand cu sfarșitul lunii ianuarie a anului viitor, au declarat surse social-democrate pentru ȘTIRIPESURSE.RO.In așteptarea cursei oficiale din PSD, social-democrații…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat luni ca finalizarea procesului de evaluare a candidaturilor partidului pentru Parlamentul European a fost amanata cu cel putin doua saptamani, iar pana miercuri se vor strange toate candidaturile pentru scrutinul local pentru municipiile resedinta de judet,…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, sambata seara, intr-o conferinta de presa la Poiana Brasov, ca la alegerile europarlamentare din 2019, obiectivul este un scor de peste 15%, pentru a avea sase membri in Parlamentul European.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, vineri, ca primarul Aradului, Gheorghe Falca, s-a inscris pe lista partidului pentru a candida la alegerile europarlamentare din 2019, subiect pe care edilul l-a evitat de-a lungul timpului, cand era intrebat daca va candida sau nu, scrie news.ro. Citeste…

- Primele 10 - 12 locuri pe lista PNL pentru alegerile europarlamentare sunt eligibile, a declarat sambata, la Satina, liderul liberalilor, Ludovic Orban. "Cel mai bun procent posibil (...) 10 - 12 locuri eligibile. (...) La ora actuala, singura forta politica din Romania care are capacitatea de a influenta…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marti seara, la TVR, ca nu s-a inscris in competitia interna pentru stabilirea candidatilor liberali la alegerile europarlamentare iar in prezent cele 49 de candidaturi depuse sunt in curs de evaluare.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marti seara, la TVR, ca nu s-a inscris in competitia interna pentru stabilirea candidatilor liberali la alegerile europarlamentare iar in prezent cele 49 de candidaturi depuse sunt in curs de evaluare. Intrebat daca va candida la alegerile europarlamentare,…