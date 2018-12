Orban, moțiune de cenzură. Acuzații grave pentru Guvern Ludovic Orban și-a exprimat dorința unui nou Guvern, care sa faca cinste Romaniei: "Partidul Național Liberal iși dorește pentru Romania un alt guvern. Ne dorim ca Romania sa fie guvernata de un guvern care sa ne faca cinste atunci cand ne reprezinta pe plan internațional și european, nu un guvern care sa ne faca de ras la fiecare apariție publica". Potrivit lui Orban, "Romania are nevoie de un guvern care sa guverneze pentru cetațeanul care muncește cinstit , care iși caștiga existența in mod cinstit, care respecta legea, nu de un guvern care sa guverneze pentru pușcariași și pentru… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

