Orban: Mitingurile PNL şi PSD riscă să provoace 'bătălia de la Focşani' „In data de 5 mai PNL a prevazut organizarea unei actiuni similare tot intr-un fief al PSD, si anume organizarea unei intalniri publice de prezentare a candidatilor si programului PNL urmata de un mars prin Focsani pentru a transmite catre cetatenii din Focsani si judetul Vrancea mesajul PNL. Ce a facut PSD? Desi noi am depus solicitarea pentru miting si mars in 23 aprilie, la data respectiva nu exista aprobata si nu exista depusa nicio cerere referitor la vreo alta activitate politica, primaria a aprobat in acelasi interval orar in care se desfasoara mitingul si marsul PNL o actiune similara,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

