- Liderul PNL, Ludovic Orban, sustine ca ministrul Finantelor Eugen Teodorovici, pe care il numeste “mincinos si fanfaron”, fura din banii companiilor pentru a se impopotona cu realizarea planului de incasari in conditiile in care nu mai are bani pentru a sustine “cheltuielile nesabuite” ale guvernului…

- "Ministrul (...) Finantelor Publice, Orlando Teodorovici, fura din banii companiilor pentru a se impopotona cu realizarea planului de incasari in conditiile in care nu mai are bani pentru a sustine cheltuielile nesabuite ale Guvernului Dancila. In luna iunie, Orlando Teodorovici a luat cu japca banii…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, cere Guvenrului sa achite imediat si fara nicio alta intarziere, conform prevederilor legale, datoriile statului catre companii, sustinand ca Eugen Teodorovici ''sechestreaza'' banii acestora, amanand ''intentionat sa le restituie sumele din TVA", transmite Agerpres.…

- In opinia sa, Teodorovici ''nu intelege o iota din modul in care functioneaza mediul privat'' si trateaza ''abuziv si discretionar banii celor mai importanti contribuabili din economie''. Potrivit acestuia, 'in iunie, companiile care duc greul economiei si care au nevoie de banii lor pentru finantarea…

- Ludovic Orban ii cere premierului Viorica Dancila sa solicite ministrului Finanțelor Publice sa achite imediat datoriile statului catre companii, susținand ca Eugen Teodorovici sechestreaza banii companiilor private și amana intenționat sa le dea banii inapoi din TVA. "Ministrul mincinos și…

- Este oficial! Romanii care au depus cereri de resituire a taxei auto pana la 31 august 2018 iși vor primi banii pana la sfarșitul lunii mai, intrucat ministrul Finanțelor Publice a anunțat ca vor fi transferați 700 de milioane de lei din fondul de rezerva al Guvernului in cel de mediu.

- Liberalii susțin ca pierderea alegerilor de catre PSD va fi momentul care va declanșa criza care va duce la caderea Guvernului. ​„Cea mai serioasa moțiune de cenzura o pot da cetațenii la alegerile pentru Parlamentul European și în cadrul referendumului declanșat de președintele…

- Șeful statului Klaus Iohannis va avea o întâlnire cu liberalii, marți de la ora 16.00, au declarat surse politice, pentru Mediafax. Liderii PNL au întrevederi regulate cu președintele pentru a discuta despre coordonarea strategiei de campanie sau la referendumul pe justiție.La…