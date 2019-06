Orban: Mie nu mi se pare normal ca IT-istii sa fie scutiti de plata impozitului pe venit

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Muncii, Lia Olguta Vasilescu, comenteaza ironic, pe Facebook, declaratia lui Ludovic Orban conform careia nu i se pare normal ca IT-istii sa fie scutiti de plata impozitului pe venit:"Pai, au castigat alegerile pe mana lor! Sa o faca, zic!", scris pe Facebook Lia Olguta…

- Ludovic Orban susține obligarea IT-știlor la plata impozitului pe venit, dupa ce mai mult timp, aceasta categorie profesionala a fost scutita de plata obligațiilor fiscale. „Orice venit trebuie impozitat” a spus Ludovic Orban, liderul PNL atragand atenția ca aceștia beneficiaza de „privilegii” prin…

- Fostul premier Dacian Ciolos, liderul PLUS, care candideaza la alegerile europarlamentare din partea Aliantei 2020 USR PLUS, sustine ca el nu va merge la Bruxelles pentru "figuratie", in cazul in care va fi ales, ci pentru a lua decizii bune pentru Romania si intreaga Europa. "Eu nu ma duc…

- Capitala ar putea introduce in curand plata cu cardul in mijloacele de transport in comun, a declarat vineri Catalin Cretu, director general Visa pentru Romania, Croatia, Malta si Slovenia. "Avem foarte multe sisteme de transport in orasele mari care au introdus diverse tipuri moderne de plata.…