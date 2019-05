Tungevaag & Raaban – Try Again (feat. A7S)

In cadrul ultimilor ani, duo-ul Tungevaag & Raaban au lansat single-uri precum “Samsara”, “Hey Baby” si “All For Love”, care au avut succes masiv atat in regiunile nordice, cat si in Europa. Au strans peste 500 milioane de stream-uri pe Spotify. Acum, s-au intors cu un nou single – “Try Again”, pe care il poti… [citeste mai departe]