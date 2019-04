Stiri pe aceeasi tema

- Partidul National Liberal a organizat duminica, evenimentul "Intalnire Regionala Sud-Est cu alesii locali, activul de partid si candidati PNL pentru alegerile europarlamentare", acesta desfasurandu-se la Pavilionul Expozitional din Constanta. Cu acest prilej, Ludovic Orban a spus celor prezenti…

- Elena Stancu și fotoreporterul Cosmin Bumbuț merg prin toata Europa cu o rulota și continua, pentru cititorii Libertatea, povestea milioanelor de compatrioți care au ales sa traiasca și sa munceasca in strainatate. ”Știți relațiile alea in care oamenii stau pentru ca nu știu cum sa iasa? Și le e rau,…

- Romania se afla pe locul 2 in Europa in ceea ce privește mortalitatea din cauza bolilor cardiovasculare. 2 din 3 decese la noi in țara se datoreaza bolilor de inima. Motivul? Mulți dintre romani merg rar sau... niciodata la cardiolog. Incepand cu anul 2018, rețeaua Clinicile Ritmico a lansat programul…

- Nevoia de intensificare a eforturilor de a deschide noi piete de export este o constanta pentru Europa, iar dupa acordul comercial cu Japonia va veni cel cu Singapore si cu Vietnam, a declarat, joi, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Stefan-Radu Oprea, potrivit https://www.agerpres.ro/.Citește…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, marti, referitor la afirmatiile prim-vicepresedintelui Comisiei Europene Frans Timmermans, ca exista din partea partenerilor externi "o constanta a mesajului de aparare a justitiei" si o cerinta "fundamentala" pentru Romania de a respecta recomandarile Comisiei…

- Militari din Fortele terestre ale SUA dislocate in Europa vor sosi din Polonia, la sfarsitul acestei luni, impreuna cu tehnica militara din dotare, la Baza Aeriana "Mihail Kogalniceanu" din judetul Constanta, ca parte a angajamentului SUA in asigurarea securitatii flancului estic al NATO, in cadrul…

- Marii angajatori din Timiș pot sa-și rezolve problema personalului specializat pe meseriile de care are nevoie prin inițierea și susținerea unor clase in sistem dual in cadrul invațamantului liceal profesional. Luminița Tundrea, consilier local timișorean insista asupra necesitați acestui sistem…

- Teo Trandafir a facut marturisiri despre relația sa cu Mircea Badea, cel de care o leaga o stransa prietenie. Prezentatoarea de televiziune Teo Trandafir a fost invitata la Europa FM, la emisiunea lui Toader Paun. Acesta a intrebat-o pe vedeta care este relația sa cu Mircea Badea, cel alaturi de care…